Soylu'nun protesto edilmesiyle ilgili DİSK Başkanı konuştu: Bu kadarını beklemiyordum

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederansı'nın (DİSK) 15. olağan Genel Kurulu'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun protesto edilmesiyle ilgili konuşan DİSK Başkanı Kani Beko, "Ben bu kadarını beklemiyordum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu şöyle protesto edildi:

DİSK'in 15.Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan protesto üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu salonu terk etmiş ve söz alan Kani Beko ise, "Sayın bakan aramızdan ayrıldı ancak Sizi uyarıyorum; kıdem tazminatları TBMM'ye gelirse, biz TBMM'yi işgal edebiliriz" demişti.

Kıdem tazminatı

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)'in 15. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. DİSK Başkanı Kani Beko, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun, sabah saatlerinde genel kurulda protesto edilmesi ve genel kurulla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beko, Bakan Soylu'nun protesto edilmesiyle ilgili olarak, "Ayrımsız tüm konukları davet ettik. Ancak burada beklemediğimiz olaylar gelişti. Bunlar tabi ki de bizden kaynaklanan olaylar değildi. Bende dikkat ettiyseniz konuşma metnimde; Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu'nun burada olup beni dinlemesini istiyordum. İşçi arkadaşlarımız da kürsüye çıkıp, kürsüden demokratik bir şekilde konuşmuş olsaydı, Sayın Bakan da bizi dinlemiş olsaydı çok daha iyi olurdu. Böyle bir fırsatı da kaçırdık. Ama zaman zaman genel kurullarda yaşanan olaylar bunlar. Oysa ki biz başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nı, siyasi parti temsilcilerini, demokratik kitle örgütlerini, meslek odalarını ve işçi arkadaşlarımızı buraya Devrimci İşçi Sendikaları'nın hem 50. yıl dönümünü birlikte kutlayalım, hem de işçilerin ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını birlikte tartışalım diye davet ettik. Böyle küçük bir fırsatı da kaçırmış olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"Bu kadarını gerçekten beklemiyordum"

Böyle bir şeyin olacağını hiç öngörmediğini söyleyen Beko, şöyle devam etti: "Daha önce de bizim genel kurulumuza Süleyman Soylu'dan önceki bakan Faruk Çelik genel kuruluna gelmişti. Tabi ki orada da arkadaşlarımız demokratik tepkilerini koymuşlardı ama bu noktaya gelmemişti. Sayın Faruk Çelik de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu zaman bizim genel kurulda konuşma da yapmıştı. Ben bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Kendisini de uyardım. Zaman zaman mitinglerde, kongrelerde demokratik tepkiler yaşanıyor. Böyle olmasını ben de istemiyordum. Demokratik çerçeveden içerisinde konuşarak birbirimizi anlamaya çalışmış olsaydık daha iyi olur diye düşünüyorum"

DİSK Başkanı Beko, genel kuruldan sonra Süleyman Soylu'yu arayacağını belirterek, "Kendisiyle zaten görüşüyoruz. Ziyaret de ediyoruz. İşçi sorunlarını birinci derecede çalışma bakanıyla görüşerek çözmemiz gerekiyor. Sayın Bakan'ın burada bizi dinlemesini istiyordum" dedi.