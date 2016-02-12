Protesto edilen Süleyman Soylu, DİSK Genel Kurulu'nu terk etti

DİSK'in 15.Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan protesto üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu salonu terk etti. Süleyman Soylu'nun ardından söz alan Kani Beko ise, "Sayın bakan aramızdan ayrıldı ancak Sizi uyarıyorum; kıdem tazminatları TBMM'ye gelirse, biz TBMM'yi işgal edebiliriz." dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; DİSK Genel Kurulu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra çok sayıda milletvekili ve siyasetçi katıldı.

Bakan Süleyman Soylu'nun içeriye girmesiyle salonda tepki sesleri yükseldi. Soylu, sloganlar arasında yerine oturdu; ancak sloganlar devam etti. Bunun üzerine Bakan Soylu salonu terk etti.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Genel Kurul'da yaptığı açıklamasında şöyle konuştu:



"İşçi sınıfının barışa ve kardeşliğe ihtiyacı vardır. Savaşlar ve çatışmaların bedelini emekçiler ödemektedir. Savaşlarda işçilerin, emekçilerin, yoksulların çocukları ölüyor. Savaş ve çatışam ortamında kaynaklar aş için iş için değil, silah için harcanır. Savaşlarda işçi sınıfının birliği ve bütünlüğü parçalanır. Savaşların kaybedeni olduğu gibi bir de kazananı vardır. Emperyalist güçler silah üretiminde rekor üzerine rekor kırmışlardır.



"Kıdem tazminatları TBMM'ye gelirse, biz TBMM'yi işgal edebiliriz"





Sayın bakan (Süleyman Soylu) aramızdan ayrıldı ancak, sayın bakana buradayken soracaktım. Kendisine daha önce de söyledim. Sen dedim farklı bir siyasi partiden geldin, bunlara alet olma. Kıdem tazminatları bizim 100 yıllık vermiş olduğumuz mücadelenin sonunda kazanılmış bir haktır. Bu hakkı AKP'ye kaptıracak DİSK'te göz yoktur. Sizi uyarıyorum; kıdem tazminatları TBMM'ye gelirse, biz TBMM'yi işgal edebiliriz."

