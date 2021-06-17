DİSK Başkanı Çerkezoğlu: HDP il binasına saldırı, ülkemizin geleceğini hedef almaktadır

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, HDP İzmir İl Binası'na yönelik saldırının demokrasiyi, halk iradesini ve ülkenin geleceğini hedef aldığını belirterek, "Bu saldırının aydınlatılması ve bu saldırıyla gerçek bir hesaplaşma şarttır. Sadece tetikçi değil, arkasındaki güçler, azmettiriciler, yol göstericiler ve tahrik edenler açığa çıkarılmalı ve hesap sorulmalıdır” dedi.

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, HDP İzmir İl Binası'na yönelik bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kışkırtıcı, hedef gösterici, ayrıştırıcı bir siyasetle iktidarı koruma çabasının Türkiye’yi oldukça karanlık bir sürece doğru sürüklediğini savunan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşanan saldırı maalesef göz göre göre gelmiştir"

"Böylesi bir ortamda HDP İzmir İl Binası'nı hedef alan ve parti çalışanı Deniz Poyraz’ın öldürülmesiyle sonuçlanan saldırı, demokrasiyi, halk iradesini ve ülkemizin geleceğini hedef almaktadır. Saldırıyı lanetliyor, Deniz Poyraz’ın yakınlarına, sevenlerine ve HDP’ye başsağlığı diliyoruz.

Yaşanan saldırı maalesef göz göre göre gelmiştir. Bugüne kadar siyasi muhaliflere ve gazetecilere yönelik 'faili malum' şiddet eylemlerinin cezasız kalması, bu tip saldırılar için cesaret verici bir ortam yaratmaktadır. Siyasi muhalefete yönelik saldırıların ardından 'Daha neler olacak neler, bunlar iyi günler' şeklindeki söylemler hafızalardaki yerini korumaktadır.

Tüm bunların ötesinde, ülkeyi yönetenlerin, tek parti iktidarının düştüğü 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki terör dönemine işaret eden açıklamalarının ardından gelen saldırı ve saldırganın 7 Haziran-1 Kasım arasındaki saldırılarda olduğu gibi Suriye iç savaşına katılmış olması dikkatle değerlendirilmelidir.

"Kimsenin koltuğu kimsenin iktidarı bu ülkeden kıymetli değil"

Ülkemizin geleceği için bu saldırının aydınlatılması ve bu saldırı ile gerçek bir hesaplaşma şarttır. Sadece tetikçi değil, arkasındaki güçler, azmettiriciler, yol göstericiler ve tahrik edenler açığa çıkarılmalı ve hesap sorulmalıdır.

Kapısında her an polis bekleyen, partililerin kapıya çıkıp basına açıklama bile yapamadıkları, 'etrafında kuş uçurtulmayan' bir binaya silahlı bir saldırının bu kadar rahatça yapılmasının sorumluları derhal hesap vermelidir.

Kimsenin koltuğu, kimsenin iktidarı bu ülkeden kıymetli değildir. Kimsenin siyasi hesapları yiten tek bir candan önemli değildir.

Demokratik bir ülkeye kavuşmak için bu saldırının üstünün örtülmesine izin vermemek bütün emek ve demokrasi güçlerinin ortak sorumluluğudur.”

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