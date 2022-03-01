T24 LogoT24 Logo
Medya

DİSK Basın İş: Twitter gazetecileri fişleme ve hedef göstermekten vazgeçmeli!

01 Mart 2022 15:07

DİSK Basın İş, Twitter’ın Sputnik çalışanlarının hesaplarını “Rusya devletine bağlı medya” şeklinde etiketlemeye başlamasına tepki gösterdi.

DİSK Basın İş'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Twitter'ın Sputnik'te çalışan gazetecilerin profillerine "Rusya devletine bağlı medya" etiketi eklemesi tam anlamıyla fişleme ve gazetecilerin ifade özgürlüğünün ihlalidir. Twitter'ı gazetecileri fişleme ve hedef göstermekten vazgeçmeye çağırıyoruz!" ifadesi kullanıldı. 

TIKLAYIN | Sputnik: Çalışanlarımızın Twitter’da etiketlenmesi cadı avıdır

 

DİSK Basın İşTwittergazetecifişlemehedefgösterme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24