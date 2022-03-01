DİSK Basın İş: Twitter gazetecileri fişleme ve hedef göstermekten vazgeçmeli!

DİSK Basın İş, Twitter’ın Sputnik çalışanlarının hesaplarını “Rusya devletine bağlı medya” şeklinde etiketlemeye başlamasına tepki gösterdi.

DİSK Basın İş'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Twitter'ın Sputnik'te çalışan gazetecilerin profillerine "Rusya devletine bağlı medya" etiketi eklemesi tam anlamıyla fişleme ve gazetecilerin ifade özgürlüğünün ihlalidir. Twitter'ı gazetecileri fişleme ve hedef göstermekten vazgeçmeye çağırıyoruz!" ifadesi kullanıldı.

TIKLAYIN | Sputnik: Çalışanlarımızın Twitter’da etiketlenmesi cadı avıdır