Sputnik: Çalışanlarımızın Twitter’da etiketlenmesi cadı avıdır

Sputnik haber ajansının basın ofisinden yapılan açıklamada, Twitter’ın Sputnik çalışanlarının hesaplarını “Rusya devletine bağlı medya” şeklinde etiketlemeye başlaması “cadı avı” olarak değerlendirildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili gelişmeler sürerken Rusya Devleti’ne bağlı haber ajansı Sputnik’in Türkiye’deki çalışanlarının kişisel hesapları Twitter tarafından “Rusya devletine bağlı medya” denerek etiketlendi. Sputnik Türkiye Haber Kordinatörü Elif Sudagezer, söz konusu etiketlemeye “Twitter, kişisel hesabımı 'Rus devletine bağlı medya' diye etiketlemiş. Evet bu da oldu” diyerek tepki gösterdi.

Sputnik haber ajansının basın ofisinden yapılan açıklamada, Twitter’ın Sputnik çalışanlarının hesaplarını “Rusya devletine bağlı medya” şeklinde etiketlemeye başlaması “cadı avı” olarak değerlendirildi.