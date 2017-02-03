T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri'nden Yunanistan'a: Tatbikat uluslararası hukukun ihlalidir; gerekli adımı atmaktan imtina etmeyeceğiz!

"Yunanistan'ı altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz"

03 Şubat 2017 14:12

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan’ın Ege’deki asker indirme talimi hakkında Yunan medyasında yer alan haberlere ilişkin olarak "İstanköy’e yönelik bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Ülkemizin, Ege Denizi’ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz" dedi.

Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Kardak Kayalıkları'nı ziyaret etti

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, Yunanistan’ın Ege’deki asker indirme talimi hakkında Yunan medyasında yer alan haberlerle ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladı. Yunanistan’ın İstanköy’e yönelik tatbikatının, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Yunan medyasında, Yunan özel kuvvetlerine bağlı olduğu belirtilen paraşütçülerin dün İstanköy (Kos) adasına indirme tatbikatı yaptıkları yönünde haberlere rastlanmıştır. 1947 Paris Barış Antlaşması, silahsızlandırılmak koşuluyla İtalya tarafından Yunanistan’a bırakılmış olan İstanköy (Kos) adası üzerinde her türlü askeri eğitim faaliyetini yasaklamaktadır.

"Dolayısıyla, İstanköy’e yönelik bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu çerçevede; komşumuz Yunanistan’ı gerginliklere yol açacak, tırmanma potansiyeli bulunan tek taraflı, uluslararası hukuka aykırı, altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyor; ülkemizin, Ege Denizi’ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz."

ETİKETLER

Dışişleri BakanlığıHüseyin MüftüoğluEge Deniziİstanköy

İlgili Haberler

'FETÖ'den gözaltına alınan ilk kadın general adayı, Akar'ın Kardak ziyaretine katılmış!

Yarbay ve eşinin, 'sivil imam'ın ifadesi doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi

Kardak operasyonuna katılan Albay Ali Türkşen: Bu gidişle Yunanistan Ege'de attığımız oltaya bile karışır

"Kıbrıs'ı unutmayalım, çünkü o da elden gidiyor"

Yunan özel birlikleri Kardak yakınlarına paraşüt ile indirildi!

Fotoğraflar askeri sitesinde yayımlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24