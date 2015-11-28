Dışişleri'nden Türk vatandaşlara: Acil değilse, Rusya'ya gitmeyin

Türkiye’nin Suriye sınırında Rus savaş uçağını vurması ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, vatandaşlarına “Türkiye’yi ziyaret etmeyin” demişti. Bu açıklamanın ardından benzer bir açıklama da Türkiye’den geldi. Dışişleri Bakanlığı, acil bir duyuru ile Türk vatandaşlarını Rusya'ya gitmemeleri konusunda uyardı. Dışişleri'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın anılan ülkeye aciliyet ve önem arz etmeyen seyahatlerini ertelemelerinde yarar görülmektedir" dendi.

Rusya'da bir fuara "turist vizesi" ile giden 60 kişilik Türk gruptan işadamları geçen gün gözaltına alınmıştı. Göçmen bürosunca gözaltına alınan işadamları, bir gün nezarette bekletilmişti. Türk büyükelçiliğine ulaşamadıklarını belirten işadamları hakkında Sochi'de bir toplama kampına gönderilme ve 10 gün sonra sınırdışı kararı çıkarılmıştı.

Dışişleri açıklaması şöyle:

"Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, 24 Kasım 2015 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın Rusya Federasyonu’na seyahatlerinde ve anılan ülkede ikametlerinde bazı sıkıntılarla karşılaşıldığı görülmektedir. Bu durum açıklığa kavuşturuluncaya kadar, vatandaşlarımızın anılan ülkeye aciliyet ve önem arz etmeyen seyahatlerini ertelemelerinde yarar görülmektedir.

Vatandaşlarımızın, gelişmeleri ve yapılacak diğer bilgilendirmeleri http://moskova.be.mfa.gov.tr adresinden takip etmeleri uygun olacaktır.

Rusya Federasyonu’nda bulunan vatandaşlarımızın bu konuda “007 495 994 48 08” ve “007 926 732 82 38” numaralı telefon hatlarından, ayrıca embassy.moscow@mfa.gov.tr isimli elektronik posta adresinden Moskova Büyükelçiliğimize, Türkiye’de bulunan vatandaşlarımızın ise 7 gün 24 saat “(+90) 312 292 29 29” numaralı telefondan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne ulaşmaları mümkündür.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur."