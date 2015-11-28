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Rusya, İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayacak!

Türkiye'nin Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesi sonrası iki ülke arasında ilişkiler gerilmişti

28 Kasım 2015 12:45

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak düşürme krizi büyümeye devam ediyor. Rusya Sambo Milli Takımı, 4-7 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek 2015 Avrupa Şampiyonası'na katılmayacağını açıkladı. 

Radikal’de yer alan habere göre; 2015 Avrupa Sambo Şampiyonası, 4-7 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak. Rusya Sambo Federasyonu Başkanı Maxim Borisov, yaşanan son olaylar sonrası Türkiye'nin ev sahipliğindeki bu organizasyona katılmama kararı aldıklarını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Sambo Federasyonu Onursal Başkanlığı görevini yürütüyor. Kara kuşak judocu olan Putin, fırsat buldukça sambo yapıyor.

Judo ile güreşin karışımı bir spor dalı olan sambo, 1920'li yıllarda Sovyetler Birliği ordusunda modern bir savaş sanatı olarak geliştirildi.

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