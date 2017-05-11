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Dışişleri'nden Almanya'ya 'iltica' tepkisi: Darbeci zihniyete kucak açıldı

"Almanya müttefikliğin gereklerini gözardı etti"

11 Mayıs 2017 12:52

Almanya'nın iltica başvurularını kabul etmesine Ankara'dan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nca 'FETÖ' bağlantılı olduğu öne sürülen bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesinin "esefle karşılandığı" belirtilerek, "Darbecilerin FETÖ bağlantılarını gösteren tüm kanıtlar ortadayken, Almanya'nın bu kararı, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ve ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri zedeleyen bir adım teşkil etmektedir. Alman makamları bu kararla, demokratik ilke ve değerler ile müttefikliğin gereklerini gözardı ederek, darbeci zihniyete müsamaha göstermiş ve kucak açmıştır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama, şöyle:

"15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'yle bağlantılı bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesini esefle karşılıyoruz. Darbecilerin FETÖ bağlantılarını gösteren tüm kanıtlar ortadayken, Almanya'nın bu kararı, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ve ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri zedeleyen bir adım teşkil etmektedir.

Alman makamları bu kararla, demokratik ilke ve değerler ile müttefikliğin gereklerini gözardı ederek, darbeci zihniyete müsamaha göstermiş ve kucak açmıştır. Almanya'nın, ilişkilerimizin köklü niteliğine ve güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğimizin ruhuna aykırı olan bu kararını gözden geçirmesini ve ülkemizin, FETÖ dahil dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle eşzamanlı olarak yürütmekte olduğu mücadeleye gereken desteği vermesini bekliyoruz"

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