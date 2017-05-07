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Dünya

Almanya'dan sonra Belçika: İdam için oy kullanılmasına izin vermeyiz

"İdam cezasının yeniden yerleştirilmesi üzerine bir referandum düzenlemek bizim inandığımız bütün değerlere aykırıdır"

07 Mayıs 2017 13:59

Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye'de idam cezasının uygulanmasına ilişkin muhtemel bir referandum kapsamında Belçika'daki temsilciliklerde oy kullanılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Sözcü'nün haberine göre, Flaman Bölge partilerinin sözcüleri de ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, “İdam cezasının yeniden yerleştirilmesi üzerine bir referandum düzenlemek bizim inandığımız bütün değerlere aykırıdır. Bu nedenle Belçika’da, böyle bir referandumu engellemek ve önlemek için mümkün olan tüm yasal yollara başvuracağız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan idam cezasını yeniden anayasaya sokmak için referandum düzenlediği taktirde Belçika’da Belçikalı Türklerin oy kullanmasını istemiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Benzer bir hamle Almanya’dan da gelmişti. Alman hükümeti, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi için referandum yapılması halinde Türkiye'nin Almanya temsilciliklerinde bir halk oylamasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de Cuma günü düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada “Bizim anayasamız ve Avrupa değerlerine aykırı olan bir tedbir konusunda Almanya’da referandum yapılması siyasi olarak düşünülemez” demişti.

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