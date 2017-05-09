Alman basını: Bazı Türk askerlerinin iltica başvuruları kabul edildi

Alman basınına göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk askerlerinden bazıları olumlu yanıt aldı.

Diplomatik pasaportlu Türk vatandaşlarının Almanya'ya 15 Temmuz sonrası yaptığı iltica başvurularıyla ilgili ilk incelemelerin sonuçlandığı bildirildi.

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'un ortak haberine göre iltica başvurusunda bulunan bazı Türk askerleri olumlu yanıt aldı. Alman yayın kuruluşları, haberi Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye dayandırdı.

Alman İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal Göç ve Mülteci Dairesi kaynakları, Alman makamlarının başvuruları sonuçlandırmak için 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunu beklediğini, referandumun ardından da ilk incelemelerini tamamladığını aktardı. Ancak haberde Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin resmi açıklamasında iltica başvuruları ile referandumun ilişkilendirilmesini kabul etmediği aktarıldı.

İltica başvurusu kabul edilen askerlerin, NATO misyonu çerçevesinde Almanya'da görev yapan, ancak darbe girişimi sonrası ordudaki görevlerinden alınan diplomatik pasaportlu askerler olduğu ifade ediliyor. Ancak kaç askerin başvurusunun kabul edildiği bilgisi haberde yer almadı.

Krize yol açabilir

Diplomatik pasaportlu Türk vatandaşlarının iltica başvurusunun kabul edilmesinin Türkiye - Almanya ilişkilerinde yeni bir krize yol açabileceği belirtiliyor. Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık, geçen ocak ayında yaptığı açıklamada Almanya'da Türk subaylarının iltica başvurularının geri çevrilmesi gerektiğini söylemişti.

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'un haberine göre darbe girişimi sonrasında mayıs ayı başına dek 414 asker, diplomat, hakim ve üst düzey devlet görevlisi Almanya'ya iltica talebinde bulundu. Bu sayıya aile üyelerinin de dahil olduğu belirtildi.

İtica başvuruları artıyor

Alman Göç ve Mülteciler Dairesi'nin verilerine göre Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 7 bin 700'ü geçti. Geçen yıl, Türkiye'den yapılan başvuruların sadece yüzde 8'i kabul edilmişti. Ancak Göç ve Mülteciler Dairesi'nden yetkililer, 2017'de bu oranın artacağını tahmin ediyor.

Türk hükümetinin verilerine göre 15 Temmuz’dan bu yana darbe girişimi ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile 47 binden fazla kişi gözaltına alındı. Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile 100 binin üzerinde kamu görevlisi de açığa alındı.