Alman İçişleri Bakanlığı'dan ilticacı Türklerle ilgili açıklama

Almanya İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bazı Türk vatandaşlarının iltica başvurularının kabul edildiği yönünde Alman basınına yansıyan haberleri doğruladı. Alman haber ajansı dpa'ya bir açıklama yapan Bakanlık, "sadece birkaç Türk vatandaşının iltica başvurusuna olumlu yanıt verildiğini" belirtti.

Ancak tek tek başvurularla ilgili bilgi verilmeyeceğini vurgulayan Bakanlık, kaç başvurunun kabul edildiği konusunda da bir açıklama yapmadı.

İltica başvurularını değerlendiren İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal Göç ve Mülteci Dairesi de olumlu yanıt verilen vakalar hakkında "iltica gerekçesi, başvuruda bulunan kişilerin meslekleri" gibi bilgilerin paylaşılmayacağını açıkladı. Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtlayan Federal Göç ve Mülteci Dairesi de kaç Türk askerinin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğuna ilişkin bilgi vermedi.

"NATO üssünde görevli askerler"

Ancak Alman basınına yansıyan haberlere göre Almanya'nın Kaiserslautern kentindeki Ramstein NATO üssünde görev yapan üç Türk askerinin iltica başvurusuna olumlu yanıt aldığı belirtiliyor. Ramstein hava üssünde görev yapan çok sayıda Türk askerinin 15 Temmuz sonrası Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu Alman basınına yansımıştı.

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'un dün yayınlanan ortak haberinde iltica başvurusunda bulunan bazı Türk askerlerinin olumlu yanıt aldığı bildirilmişti. Habere darbe girişimi sonrasında mayıs ayı başına dek 414 asker, diplomat, hakim ve üst düzey devlet görevlisi Almanya'ya iltica talebinde bulundu. Bu sayıya aile üyelerinin de dahil olduğu belirtildi.

"Krize yol açabilir"

Diplomatik pasaportlu Türk vatandaşlarının iltica başvurusunun kabul edilmesinin Türkiye - Almanya ilişkilerinde yeni bir krize yol açabileceği belirtiliyor. Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık, geçen ocak ayında yaptığı açıklamada Almanya'da Türk subaylarının iltica başvurularının geri çevrilmesi gerektiğini söylemişti.

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dpa/HS/BÜ