Dışişleri, PKK'ya finansman sağlayan 10 kişiyi tahliye eden Danimarka'dan izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı, Kopenhag Polisi tarafından PKK'nın finans faaliyetlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanan 10 sanığın beraat etmesi üzerine Danimarka makamlarından bilgi ve izahat talep etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kopenhag Polisi tarafından, Danimarka’daki PKK'nın finans faaliyetlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma neticesinde haklarında hukuki süreç başlatılan 10 sanığın “suçsuz bulundukları ve PKK'ya para yardımı yaptıklarını ispatlayacak yeterli delilin bulunmadığı” duyurularak, sanıklar hakkında beraat kararı verildiği bildirildi.

Kopenhag Bölge Mahkemesi tarafından hukuki sürecin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, " PKK adına haraç toplamak ve örgüte mali destek vermek yoluyla terörizmin finansmanı çerçevesinde yargılanmalarına devam edilen 10 sanık hakkındaki iddiaların suç unsuru taşıyıp taşımadığı yönünde, 22 Ekim 2014 Çarşamba günü bir jüri oylaması yapıldığı, yapılan jüri oylaması sonucunun açıklandığı duruşmada, sanıkların tamamının PKK’ya finans sağladıkları yönünde haklarındaki iddialarla ilgili olarak “suçsuz bulundukları ve PKK terör örgütüne para yardımı yaptıklarını ispatlayacak yeterli delilin bulunmadığı” duyurularak, sanıklar hakkında beraat kararı verildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörizmin finansmanı ile mücadele her ülke için olduğu gibi Danimarka bakımından da uluslararası bir yükümlülüktür. Bu bağlamda, söz konusu dava süreci de dahil olmak üzere PKK terör örgütünün mali kaynakları ile mücadelede alınan tedbirler konusunda ilgili kurumlarımızca Danimarka makamlarından bilgi ve izahat talep edilmektedir." (AA)