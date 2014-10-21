Serbest bırakılan zanlı Danimarka ile Türkiye arasında krize yol açtı

Danimarkalı yazar Lars Hedegaard’ı (61) öldürme teşebbüsünde bulunan kişi olduğu gerekçesiyle, 6 ay önce Türkiye’de tutuklandıktan sonra iadesi istenen H.B.’nin serbest bırakılmasıyla ilgili Danimarka’daki tepkiler büyüyor. Danimarka Başbakanı Thorning-Schmidt, “Zanlının neden Türkiye’de gözaltında olmadığına dair yanıtları halen bekliyoruz. Bu konunun kapanmadığına dair hiçbir şüphe olmamalı” dedi.

Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt dün ilk kez olayla ilgili demeç vererek, “Bu konu kapanmadı” dedi. Danimarka’nın Politiken gazetesine konuşan Thorning, “Bu son derece anlaşılmaz ve kabul edilemez bir hareket. Zanlının neden Türkiye’de gözaltında olmadığına dair yanıtları halen bekliyoruz. Bu konunun kapanmadığına dair hiçbir şüphe olmamalı” dedi.

Perşembe görüşülecek

Danimarka Adalet Bakanı Mette Frederiksen de önceki gün Türkiye’nin, iadesini istedikleri Danimarka vatandaşı zanlının serbest bırakıldığını kabul ettiğini, fakat nedeni konusunda açıklama alamadıklarını söyledi. “Söz konusu kişinin serbest bırakılmasını anlaşılmaz buluyorum” ifadesini kullanan Frederiksen, geçen cuma gelen Danimarka heyetinin Türkiye’deki görüşme sonuçlarının 23 Ekim Perşembe günü Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu’nda ele alınacağını da ekledi. Bu oturumda Danimarka hükümetinin bu konuda atacağı adımların da kararlaştırılması bekleniyor.

'Elçi geri çağrılsın'

Olay Danimarka’da iç siyaseti de hareketlendirdi. Ana muhalefetteki Danimarka Halk Partisi Dışişleri Sözcüsü Soeren Espersen, Türkiye’nin Danimarka büyükelçisinin istişareler için geri çağrılması gerektiğini söyledi. Ülkenin önemli partilerinden Yeşil Birlik’in Savunma Sözcüsü Nicholas Villumsen; “Bu büyük bir problemdir, Türkiye ile Danimarka arasındaki güven ilişkisine büyük bir ihlaldir. Türkiye, IŞİD ile tutuklu takas ettiyse, bu bireysel bir sınırdışıdan daha önemlidir. Türkiye, uluslararası toplumun IŞİD ile mücadelesine ihanet etmiştir” dedi. Villumsen, Türkiye’de bir NATO operasyonu için bulunan 7 Danimarka askerinin de ülkeye geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

Hedegaard: Korkunç

Danimarkalı yazar ve gazeteci Lars Hedegaard ise zanlının serbest bırakılmasına rağmen kendisini daha fazla tehdit altında hissetmediğini ve İslam Dini ve Müslümanlar hakkında düşüncelerini açıklamaya devam edeceğini belirtti. Danimarka basınına konuşan Hedegaard, “Son derece korkunç. Adalet Bakanı’ndan anladığım kadarıyla zanlının serbest bırakıldığı doğrulanmış ama nerede olduğu, ne zaman olduğu ve niye olduğuna dair bilgi yok” dedi.

Akdoğan: Türkiye kartları yanlış oynadı

Danimarka’nın Sosyal Demokrat Partili Türk asıllı politikacısı Yıldız Akdoğan da, olay karşısında şaşkına döndüğünü açıkladı. Danimarka’nın etkili gazetelerinden Berlingske Tidende’ye konuşan Akdoğan, suikast zanlısının serbest bırakılmasıyla ilgili Türk hükümetinin kartları tamamen yanlış oynadığını ileri sürerek “Danimarka’nın yanıtlara hemen sahip olacağını düşünmüyorum. Ancak Amerikalıların cevapları isteyeceğini hayal edebiliyorum” dedi.