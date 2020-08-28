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Politika

Dışişleri'nden AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi, haddine değildir

28 Ağustos 2020 17:24

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden Doğu Akdeniz geriliminde Avrupa Birliği'nin tutumunun eleştirildiği açıklamada, "AB’nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi, haddine değildir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a destek verileceği açıklamalarına yanıt verdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB, Doğu Akdeniz’de çözüm arzu ediyorsa tarafsız davranmalı ve dürüst bir arabulucu olmalıdır" denildi. 

Açıklamada, "AB'yi Yunanistan'ın hukuka aykırı taleplerine destek olmamaya davet ediyoruz. AB'nin yaptırım dili kararlılığımızı daha da artırıyor" ifadeleri yer aldı.   

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