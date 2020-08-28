Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkeleri Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de gerçekleştirdiği yıllık konferansta konuştu. Doğu Akdeniz gündemine değinen Merkel konuyu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuştuklarını söyledi ve "Tüm Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlüdür" dedi. Merkel sözlerine şöyle devam etti: "Almanya, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin tırmanmasını önlemek için uğraşıyor. Ekonomik bölgelerin dağılımıyla ilgili anlaşmazlık ancak birlikte çözülebilir."

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmaları sürerken İtalya, Fransa, Güney Kıbrıs ve Yunanistan da bölgede askeri tatbikat düzenleneceğini açıklamıştı. Türkiye de Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etmişti.