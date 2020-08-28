AB Yüksek Temsilcisi Borell'den Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda anlaşmaya varıldı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell , Türkiye'yi Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlıkta tek taraflı eylemlerden kaçınma konusunda uyardı. Borell, yaptırımlar konusunda anlaşmaya varıldığını, bunun Türkiye'ye ait gemileri kapsayabileceğini söyledi.

Türkiye'ye ait Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine başlamasının ardından Ankara-Atina arasındaki gerilim giderek tırmanırken, AB durumu yakından izlemeyi sürdürüyor. AB dışişleri bakanlarının Almanya'nın başkenti Berlin'deki gayriresmi toplantısı sürerken, birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den açıklama geldi. Borrell, Türkiye'yi bölgede tek taraflı eylemlerden kaçınması için uyardı ve konuyu blokla görüşme çağrısında bulundu.

Öte yandan Borrell, konusunda da açıklama yaptı. Borrell, Ankara'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda bir anlaşmaya varıldığını belirtti. Yaptırımların, Türkiye'ye ait gemileri kapsayabileceği, AB'nin şimdilik sadece anlaşmazlıkla bağlantılı isimleri listelediği kaydedildi. Ancak sektör faaliyetleri ve varlıkların dondurulması gibi önlemlere başvurulabileceği de aktarıldı.

Berlin'deki söz konusu toplantı öncesinde konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Josep Borrell'in 'Türkiye'ye yaptırım seçenekleriyle ilgili bir açıklama yapmasını büyük bir ilgiyle beklediğini' söylemişti.