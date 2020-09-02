Dışişleri: Charlie Hebdo'nun Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz

Ne olmuştu?
Fransa'nın yakın tarihinin en travmatik yaralarını açan Charlie Hebdo saldırısı 7 Ocak 2015'te düzenlenmişti. Daha önce Danimarka'da Jyllands-Posten'in de yayımladığı Hz. Muhmmed karikatürünü kapak yapan Charlie Hebdo dergisi, İslam dünyasının tepkisini çekmişti.
Beş yıl önce 7 Ocak'ta Cherif ve Said Kouachi kardeşler derginin binasını basıp 12 kişiyi ve bina dışındaki bir polisi öldürdü. Charlie Hebdo binasında öldürülenler, karikatüristler Cabu (Jean Cabut), Stéphane (Charb) Charbonnier, Philippe Honoré, Georges Wolinski, Bernard (Tignous) Verlhac, köşe yazarı psikanalist Elsa Cayat, ekonomist ve editör Bernard Maris, organizatör Michel Renaud, redaktör Moustapha Ourrad, polis memuru Ahmed Merabet, Charb'ın koruması Franck Brinsolaro ve teknik bakım için binadan bulunan Frédéric Boisseau.
Ertesi gün 8 Ocak'ta Coulibaly Paris'in güneyindeki Montrouge'da polis memuru Clarissa Jean-Philippe'i öldürdü. Bir sonraki gün 9 Ocak'ta da Coulibaly Yahudi markete saldırıp Philippe Braham, François-Michel Saada ve Yoav Hattab'ı öldürdü.