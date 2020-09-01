Charlie Hebdo, saldırıdan 5 yıl sonra görülecek dava öncesi aynı karikatürleri yeniden yayımlayacak

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo , 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırının görüleceği davadan bir gün önce aynı karikatürleri yeniden yayımlayacağını duyurdu.

Yayımladığı Hz. Muhammed karikatürleri sonrasında 2015 yılında saldırıya uğrayan Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo, saldırganlara yardım etmekle suçlanan 14 zanlının yargılanacağı davadan bir gün önce söz konusu karikatürleri yeniden yayımlama kararı aldı.

"Bunu yapmak için doğru zaman"

Derginin yöneticisi ve çizer Laurent ‘Riss’ Sourisseau, “Asla boyun eğmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Derginin baş yazısında karikatürleri yeniden yayımlamanın ‘tam da zamanı’ olduğu ve başlayacak dava için bunun ‘gerekli’ olduğu savunuldu. Yazıda, “Ocak 2015'ten beri sık sık Muhammed'in diğer karikatürlerini basmamız isteniyor. Bunu yapmayı her zaman için reddettik, yasak olduğu için değil (yasalar bunu yapmamıza izin veriyor) ama bunu yapmak için iyi bir nedene ihtiyaç duyduğumuz için yapmadık, anlamı olan ve tartışmaya bir şeyler katan bir neden” ifadelerine yer verildi.

"Bunların hepsi, sadece bunun içindi"

Derginin özel sayısı Twitter üzerinden duyuruldu.

Özel sayının kapağında, ilk olarak 2005’te Danimarka’da Jyllands-Posten adlı gazetede yayımlanan ve ardından 2006’da Charlie Hebdo tarafından yeniden basılan 12 karikatür yer alıyor.

Kullanılan karikatürler arasında 2015 yılındaki katliamda öldürülen ve ‘Cabu’ olarak bilinen Jean Cabut tarafından çizilen Hz. Muhammed tasviri de yer alıyor. Söz konusu karikatürde "Bunların hepsi, sadece bunun içindi" ifadesi bulunuyor.

Anadolu Ajansı da haberi "Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür" başlığı ile duyurdu.

Ne olmuştu?

Fransa'nın başkenti Paris'te, 7 Ocak 2015'te, Said ve Şerif Kouachi kardeşler, mizah dergisi Charlie Hebdo'nun binasını basarak 8’i gazeteci, 12 kişiyi öldürmüştü.

Saldırıdan iki gün sonra, polisler saldırganların etrafını bir matbaada kuşattı. Aynı gün, Amedy Coulibaly adındaki bir kişi de bir Yahudi marketini rehin aldı ve Kouachi kardeşlerin serbest bırakılmasını istedi. Amedy Coulibaly rehin aldığı 4 kişiyi öldürdü.

Polislerin, matbaada Kouachi kardeşlere ve markette Coulibaly'e yönelik düzenlediği operasyonda 3 zanlı da öldürülmüştü.