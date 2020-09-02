Fransa'da Charlie Hebdo davası başladı: 14 kişinin saldırganlara yardımla suçlandığı süreç video ile kayıt altına alınacak

Fransa'da 2015 yılında hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki binasında 12 kişinin, Yahudi marketi Hyper-Cacher ve Montrouge mahallesinde 5 kişinin öldürüldüğü saldırılarla ilgili dava başladı. Kasım'a kadar sürecek dava, video kaydına alınacak.

Fransa'da bugün başlayacak dava sürecinde 14 sanık, terör saldırısına yardım, silah temin etmek ve saldırganlara finansman sağlamakla' suçlanıyor. 14 sanıktan ikisi Türkiye kökenli, Ali Rıza Polat ve Metin Karasular. 14 sanığın 11'i mahkeme salonuda bulunacak. Saldırılardan günler önce Suriye'ye kaçan 3 sanık mahkemede olmayacak.

Mahkeme salonuna yerleştirilecek 5 kamera aracılığıyla dava süreci tamamiyle kayda alınacak.

Sanıklar hakkında karar verilirse 20 yıla kadar hapis cezası alacaklar. Aralarından en az birinin ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtildi.

Saldırıda rehin tutulanlardan biri olan basım şirketi sahibi Michael Catalono, yaklaşık 200 kişinin katılacağı davanın ilk gününde "Duygular çok yoğun olacak, bastırdığınız bir acının ortaya çıkması gibi, zor bir süreç olacağını biliyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Fransa'nın yakın tarihinin en travmatik yaralarını açan Charlie Hebdo saldırısı 7 Ocak 2015'te düzenlenmişti. Daha önce Danimarka'da Jyllands-Posten'in de yayımladığı Hz. Muhmmed karikatürünü kapak yapan Charlie Hebdo dergisi, İslam dünyasının tepkisini çekmişti.

Beş yıl önce 7 Ocak'ta Cherif ve Said Kouachi kardeşler derginin binasını basıp 12 kişiyi ve bina dışındaki bir polisi öldürdü. Charlie Hebdo binasında öldürülenler, karikatüristler Cabu (Jean Cabut), Stéphane (Charb) Charbonnier, Philippe Honoré, Georges Wolinski, Bernard (Tignous) Verlhac, köşe yazarı psikanalist Elsa Cayat, ekonomist ve editör Bernard Maris, organizatör Michel Renaud, redaktör Moustapha Ourrad, polis memuru Ahmed Merabet, Charb'ın koruması Franck Brinsolaro ve teknik bakım için binadan bulunan Frédéric Boisseau.

Ertesi gün 8 Ocak'ta Coulibaly Paris'in güneyindeki Montrouge'da polis memuru Clarissa Jean-Philippe'i öldürdü. Bir sonraki gün 9 Ocak'ta da Coulibaly Yahudi markete saldırıp Philippe Braham, François-Michel Saada ve Yoav Hattab'ı öldürdü.