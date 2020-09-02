Charlie Hebdo, Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayınladı, Macron "editöryal seçimlere karışmak görevim değil" dedi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'ya yönelik saldırıya ilişkin dava öncesi derginin Hz.Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlama kararı hakkında konuştu. Macron, ifade özgürlüğüne vurgu yaparak "Gazetecilerin ya da haber merkezlerinin editöryal seçimleri hakkında yargıya varmak bir cumhuriyetin başkanının vazifesi değildir, asla" dedi.

Fransa'da 2015 yılında mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki binasında 12 kişinin, Yahudi marketi Hyper-Cacher ve Montrouge mahallesinde 5 kişinin öldürüldüğü saldırılarla ilgili dava bugün başlıyor. Davadan önce editöryal bir karar alan Charlie Hebdo, saldırıdan önce yayımlanan Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden özel bir sayıyla yayımlama kararı aldı.

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Lübnan’a yaptığı ziyaret sırasında derginin kararı hakkında fikri sorulan Macron, “Gazetecilerin ya da haber merkezlerinin editöryal seçimleri hakkında yargıya varmak bir cumhuriyetin başkanının vazifesi değildir, asla. Çünkü biz ifade özgürlüğüne sahibiz” dedi.

Macron, saldırıda hayatını kaybedenleri de anarak davanın ilk günü için şunları söyledi: "Hepimiz, yazdıkları, çizdikleri, düzenledikleri, yardım ettikleri için korkakça vurulan kadın ve erkekleri düşünüyoruz" dedi.

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