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Dışişleri: Başika konusunda Irak hükümetiyle bir iletişimsizlik yaşandı, askerlerin intikaline devam edilecek

"Türkiye, IŞİD'le mücadeleye askeri katkılarını Irak hükümetiyle eşgüdümlü sürdürecek"

20 Aralık 2015 00:12

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Musul vilayetine bağlı Başika bölgesindeki askeri varlığını artırmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine dair açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Musul'daki Türk askerinin intikaline devam edileceğini" belirtti. 

"Yakın zamanda bölgeye intikal eden koruma güçleri konusunda Irak hükümeti ile bir iletişimsizlik yaşandığını" kabul eden Dışişleri Bakanlığı, IŞİD'e karşı mücadeleye yönelik askeri katkıların Irak hükümetiyle eşgüdümlü sürdürüleceğini belirtti.

 

"Bölgeye giden koruma güçleri konusunda
Irak hükümeti ile iletişimsizlik yaşandı"

 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''DAEŞ'a karşı küresel koalisyonun kararlı bir üyesi olarak Türkiye, DAEŞ terör örgütünü  bertaraf etmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik müşterek çabaların daha yakın eşgüdümünü sağlamak için Irak'la işbirliğini sürdürmeye hazırdır. Türkiye Irak'ın egemenliğine  ve toprak bütünlüğüne olan desteğini teyid etmekte ve kuzey Irak'ta DAEŞ'e karşı mücadele eden Irak kuvvetleri için yürütülen eğitim faaliyetlerini desteklemek için yakın zamanda bölgeye intikal eden koruma güçleri  konusunda Irak Hükümeti ile bir iletişimsizlik yaşandığını teslim  etmektedir.

 

"Koruma kuvvetlerinin Musul vilayetinden intikali için başlayan süreç devam edecek"

 

Türkiye, Irak tarafının hassasiyetini dikkate alarak ve DAEŞ'la mücadelenin gerektirdikleriyle  uyumlu olacak şekilde, mevcut iletişim kopukluğunun kaynağını teşkil eden koruma kuvvetlerinin Musul vilayetinden intikali için başlayan süreci devam ettirecektir.

DAEŞ'e karşı mücadeleye askeri katkılarını Irak Hükümeti ile eşgüdümlemeyi sürdürecek olan Türkiye, "DAEŞ'e Karşı Küresel Koalisyon"la işbirliğini derinleştirme konusundaki kararlılığını bu vesileyle bir kere daha teyid etmektedir'.'

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