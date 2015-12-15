Irak: Türk askerleri tamamen çekilsin



Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye ile krizin de görüşüldüğü belirtilerek, “Bakanlar Kurulu, Irak topraklarından tamamen çekilmesi ve milli egemenliğe saygı duyması yönünde yapılan çağrıya komşu Türkiye'nin yanıt vermesi gerektiği yönündeki kararlı tutumunu yinelemiştir” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Irak'ın BM Güvenlik Konseyi'nde egemenlik ihlali konusunda yaptığı şikayet ve Türkiye'nin Irak topraklarından tamamen çekilmesi için karar çıkarılması talebi konusunda Bakanlar Kurulu'na bilgi verildiği de kaydedildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün yaptığı açıklamada Musul'un Başika bölgesindeki Türk askerlerinin bir bölümünün geri çekildiğini açıklamıştı. Başika'dan çekilen asker ve tankların nereye gönderildiği resmi olarak açıklanmazken bölgeden kaynaklar ve görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde Türk askerlerinin Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesinde bulunduğu bildirilmişti.

Diğer yandan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir telefon görüşmesi yaparak, ‘Türk askerlerinin kısmen geri çekilmesinin son gerilimi yatıştırma yönünde önemli bir adım olduğunu' söyledi. Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada, “Başkan Yardımcısı, Irak'taki tüm yabancı askeri varlığın Irak hükümetinin tam onayı çerçevesinde olması gerektiğini yinelemiştir” ifadesine yer verildi.