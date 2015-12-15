T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Irak: Türk askerleri tamamen çekilsin

Irak hükümeti, toprakları içindeki Türk askerlerinin ‘tamamen çekilmesi’ talebinde bulundu. Bakanlar Kurulu toplantısında BM’ye yapılan şikayetin de görüşüldüğü kaydedildi.

15 Aralık 2015 19:30


Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye ile krizin de görüşüldüğü belirtilerek, “Bakanlar Kurulu, Irak topraklarından tamamen çekilmesi ve milli egemenliğe saygı duyması yönünde yapılan çağrıya komşu Türkiye'nin yanıt vermesi gerektiği yönündeki kararlı tutumunu yinelemiştir” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Irak'ın BM Güvenlik Konseyi'nde egemenlik ihlali konusunda yaptığı şikayet ve Türkiye'nin Irak topraklarından tamamen çekilmesi için karar çıkarılması talebi konusunda Bakanlar Kurulu'na bilgi verildiği de kaydedildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün yaptığı açıklamada Musul'un Başika bölgesindeki Türk askerlerinin bir bölümünün geri çekildiğini açıklamıştı. Başika'dan çekilen asker ve tankların nereye gönderildiği resmi olarak açıklanmazken bölgeden kaynaklar ve görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde Türk askerlerinin Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesinde bulunduğu bildirilmişti.

Diğer yandan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir telefon görüşmesi yaparak, ‘Türk askerlerinin kısmen geri çekilmesinin son gerilimi yatıştırma yönünde önemli bir adım olduğunu' söyledi. Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada, “Başkan Yardımcısı, Irak'taki tüm yabancı askeri varlığın Irak hükümetinin tam onayı çerçevesinde olması gerektiğini yinelemiştir” ifadesine yer verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IrakTürkKuruluBaşbakanı HaydarBakanlar KuruluTürkiyeKurulu IrakAçıklamadaIrak Güvenlik KonseyiTürkiye IrakAhmet DavutoğluMusul BaşikaKürtABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Başbakan Ahmet DavutoğluYardımcısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24