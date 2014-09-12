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Politika

Başbakanlık'ta ABD ekibi ile 'kapı krizi'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin sadece Dışişleri Bakanı'nın kullanması gereken kapıdan girmek istemesine Başbakanlık polisleri müdahale etti

12 Eylül 2014 22:09

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’i Başbakanlık Merkez Bina'da kabulunda, ABD heyeti ile koruma polisleri arasında 'kapı krizi' yaşandı.

Hürriyet.comtr'nin haberine göre, ABD elçiliğinin cipi ile geldiği Başbakanlık Merkez Bina’nın protokol kapısının merdivenlerinden çıkan Kerry’i, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki ile yardımcıları da takip etti.

Kerry’nin ekibinde bulunanların da yalnızca Dışişleri Bakanı’nın girmesi gereken kapıyı kullanmak istemesi üzerine Başbakanlık koruma polisleri müdahale etti.

ABD’li yetkililerin devreye girmesi ile Türk korumalar, ABD heyetindekilerin normal şartlarda kullanmaması gereken bu kapıdan geçişine izin verdiler.

 

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