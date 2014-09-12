Kerry: IŞİD ile mücadelede Türkiye'nin rolü daha sonra belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'i kabul etti. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dişişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, 'Türkiye ve ABD'nin bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de ortak mücadele edecekleri' vurgulandı. Görüşmede, iki ülkenin ortak mücadele çerçevesinde, istihbarat paylaşımı, Suriye muhalefetine lojistik destek ve insani yardımın devam etmesi konuları bir kez daha teyit edildi.

Kerry, Türkiye'den ayrılırken ABD'li gazetecilere yaptığı açıklamada "ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadeledeki rolü daha sonra belirlenecek" dedi.