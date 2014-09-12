John Kerry Türkiye'de



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki ülkenin bu çerçevede, istihbarat paylaşımına, Suriye muhalefetine lojistik destek ve insani yardıma devam etmesi kararlaştırıldı.

Kerry, İslam Devleti terör örgütüne karşı bir koalisyon oluşturulması hedefiyle Türkiye'de bulunuyor. Ankara daha önce yaptığı açıklamada, hava üslerinin radikallere saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı. AFP ajansında yer alan bir habere göre, bir Türk yetkili ajansa, "Rehineler nedeniyle elimiz kolumuz bağlı" açıklamasını yaptı. Haberde, Türk yetkilinin Türkiye'nin herhangi bir silahlı operasyonda yer almayacağını söylediği ve insani operasyonlara odaklanacağını kaydettiği ifade edildi.

Kerry'nin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde ise Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının desteklenmesi, Libya ve Kıbrıs konularının ele alındığı kaydedildi.