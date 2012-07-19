Dışişleri Bakanlığı İsrailli turistlere yapılan bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, dün Bulgaristan'da İsrailli turistleri taşıyan otobüse yapılan bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı diledi. Bakanlık yaptığı açıklamada, ''Terör bir insanlık suçudur ve hiçbir şekilde mazur gösterilemez.'' dedi.

İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

No: 189, 19 Temmuz 2012, Bulgaristan'ın Burgaz Havaalanı'nda Düzenlenen Terör Saldırısı Hk.

18 Temmuz’da Bulgaristan’ın Burgaz Havaalanı'nda İsrailli turistleri taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısı neticesinde aralarında Mustafa Kyosev isimli Türk asıllı Bulgar vatandaşının da bulunduğu yedi kişi hayatını kaybetmiş ve otuzdan fazlası yaralanmıştır.

Terör bir insanlık suçudur ve hiçbir şekilde mazur gösterilemez. Sözkonusu terör saldırısını şiddetle kınıyor; ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.