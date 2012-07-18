Bulgaristan'da İsrailli turistleri taşıyan araçta patlama oldu: 7 ölü 13 yaralı

Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki havaalanında İsrailli tursitleri taşıyan otobüste patlama meydana geldi. İsrail basını 7 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu iddia etti

Bulgaristan'da İsrailli turistleri taşıyan otobüste meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Burgaz kentindeki havaalanında meydana geldi.

İsrail basını olayın bir terör saldırı olduğunu ve saldırının otobüse binmek üzere olan bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.