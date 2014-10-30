Dışişleri Bakanlığı binasında sarı toz alarmı

Ankara’da Dışişleri Bakanlığı binası ile Norveç, Hırvatistan ve Meksika Büyükelçiliklerinin bulunduğu binaya içinde sarı toz bulunan zarf gönderildi. 112 Acil ekipleri, polis, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis elçiliklerin bulunduğu bina etrafında güvenlik önlemleri alırken binada bulunan personelin dışarı çıkmasına izin verilmedi.

AFAD ekipleri ihbarı inceliyor

BİA Haber Merkezi'nin haberine göre, AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, "Bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'ndan, öğle saatlerinde ise Norveç Büyükelçiliği'nden birer şüpheli zarfa ilişkin ihbar AFAD'a ulaştı. AFAD Ankara Arama Kurtarma Birliği'nden AFAD KBRN ekipleri, Dışişleri Bakanlığı ve Norveç Büyükelçiliği'ndeki ihbarı inceliyor. 30 Ekim günü sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'na ve öğle saatlerinde Norveç Büyükelçiliği'nden şüpheli birer zarfa ilişkin ihbar alındı. AFAD KBRN ekipleri, Dışişleri Bakanlığı ve Norveç Büyükelçiliği'ndeki ihbarı inceliyor. AFAD KBRN ekipleri, şüpheli zarfın laboratuvar kontrollerinin yapılması amacıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na ulaştırılmasını sağlayacak".

Geçtiğimiz hafta da İstanbul’da Kanada, Belçika, Almanya, ABD, Fransa ve Macaristan başkonsolosluklarına ve Ankara Adliyesi’ne içinde sarı toz bulunan zarflar gönderilmişti.

Sağlık Bakanlığı önceki şüpheli toz materyaline ilişkin yapılan incelemelerde şarbon ve veba gibi herhangi bir Biyolojik Harp Maddesi’ne (BHM) rastlanmadığını açıklamıştı.