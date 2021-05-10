Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Filistin-İsrail ilişkilerini ve Sputnik V'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Filistin-İsrail ilişkileri, Rusya tarafından Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'ye teslimatı ve Dağlık Karabağ’daki son durumun ele alındığını bildirdi.

Bakanların Filistinlilerin ikamet ettikleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadıklarını ifade eden Bakanlık, Lavrov ile Çavuşoğlu'nun Müslümanların bu kutsal Ramazan ayında Orta Doğu anlaşması için uluslararası arabulucular dörtlüsünün özel temsilcilerinin 8 Mayıs 2021'deki ortak açıklamasının ruhuna uygun olarak, bu çatışmanın tüm taraflarını itidal göstermeye ve ülkeyi daha da kötüleştirecek eylemlere izin vermemeye çağırdığını aktardı.

Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi görüşüldü

Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının iki ülkenin liderleri tarafından varılan anlaşmalar uyarınca Sputnik V aşısının Rusya'dan Türkiye'ye tedarikini organize etme ve üretimini kurma ihtimallerini ele aldığı da bildirildi. Telefon görüşmesinde ikilinin ayrıca Dağlık Karabağ çevresindeki durumu istikrara kavuşturmak için çabaların sürdürülmesinin önemine dikkat çektiği öğrenildi.



