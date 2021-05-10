İsrail Gazze'ye saldırılara yeniden başladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems'e Hamas tarafından roket saldırıları düzenlendi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın roket saldırılarına misilleme olarak İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 9 çocuğun öldüğünü duyurdu. İsrail güçleri, roket saldırılarının ardından Gazze sınırına yeni bir yığınak da başlattı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik misilleme amaçlı hava saldırısı başlatıldığı bildirildi. Hamas ise, hava saldırıları sonucu bir komutanın öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas, İsrail'e güçlerini saat 18.00'e kadar çekmezse saldıracağı yönünde ültimatom vermişti.

Filistin: 20 vatandaşımız hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiğini, 65 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail, Hamas komutanını öldürdü

İsrail ordusu tarafından Gazze’deki Hamas hedeflerine düzenlenen hava saldırısında Hamas komutanlarından birinin öldürüldüğü açıklandı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze’deki Hamas hedeflerine yönelik misilleme amaçlı hava saldırısı başlatıldığı bildirildi. Hamas ise, hava saldırıları sonucu bir komutanın öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus basına verdiği demeçte, "Gazze'deki askeri hedeflere saldırmaya başladık. Tekrar ediyorum başladık" dedi.