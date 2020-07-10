Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır

Twitter hesabından paylaşım yapan Kıran, 1972 Dünya Mirası Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak Türkiye'nin Ayasofya konusunda UNESCO'nun koyduğu yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti.

Kıran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Mirası Sözleşmesi'nde bir miras alanının işlevinin değiştirilmesine engel bir durum söz konusu değildir." ifadesinin yer aldığı görselde sözleşmenin, kültür mirasına sahip olan ülkelere koruma ve teşhir konusunda görevler vermekle o ülkenin mülkiyet ve egemenlik haklarını ihlal etmediği belirtildi.

Görselde ayrıca "Sözleşme bir devletin ülkesinde bulunan kültürel varlık üzerinde egemenlik yetkisini kullanmasını sınırlamaz. Ayasofya'nın işlevinde yapılacak bir değişiklik Dünya Mirası Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelmez." ifadesi yer aldı.

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