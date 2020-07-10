UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

UNESCO, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilerek ibadete açılma kararına ilişkin “Üzüntü duyuyoruz” açıklaması yaptı.

Uzun zamandır müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından UNESCO açıklama yaptı.

UNESCO’nun açıklamasında “Bir anıtın statüsü hakkında Türkiye’nin aldığı kararı üzüntüyle karşıladık” denildi.

Ayasofya hakkında alınan karar öncesi de açıklamada bulunan UNESCO, “Devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin inceleme yapması söz konusu olabilir" ifadelerini kullanmıştı.