'Dış müdahale' tartışmasının damga vurduğu KKTC seçimlerinde ilk tur geride kaldı; ne oldu, ada medyası nasıl yorumladı, şimdi ne olacak?

T24 Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dün "dışarıdan müdahale" tartışmalarıyla gittiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turu geride bıraktı.

Dün yapılan oylamada hiçbir aday yüzde 50'ye ulaşamayınca seçim ikinci tura kaldı. İlk turda en çok oy alan aday, Ankara'nın desteğini aldığı yorumlarına konu olan Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar oldu. Tatar'ı yaklaşık yüzde 30 oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı takip etti.

Dış müdahale iddialarının damga vurduğu yarışın ikinci turu 18 Ekim'de gerçekleşecek. Pusulada Akıncı ve Tatar yer alacak.

Toplamda 198 bin 867 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC'de seçime katılım yüzde 54.72'de kaldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın aktardığı henüz resmi olmayan YSK sonuçlarına göre, geçerli oyların yüzdelik dağılımı şöyle: UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar: 32,34 Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: 29,84 Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman: 21,67 Bağımsız aday Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: 5,74 Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı: 5,36 Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş: 4,20 Milliyetçi Demokrasi Partisi adayı Fuat Çiner : 0,30 Bağımsız aday Arif Salih Kırdağ: 0,25 Bağımsız aday Alpan Uz: 0,14 Bağımsız aday Mustafa Ulaş: 0,06 Bağımsız aday Ahmet Boran: 0,07

Gözler CTP'de

Seçim ikinci tura giderken, adada tüm gözler Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne döndü. Parti'nin adayı Erhürman ikinci tura kalamamasına rağmen yüzde 21,67 oy alarak Tatar ve Akıncı'nın arkasında kaldı. Bu yüzde 21.67'nin ikinci turda hangi adaylara gideceği seçimin kaderini belirlemekte büyük rol oynayabilir.

Nikolaos Stelya, Gazete Duvar'a yazdığı yazıda CTP'nin Akıncı'ya desteğini sunmaya çok yakın olduğu, bu sebeple de uzmanların mevcut Cumhurbaşkanı'nın koltuğunu koruma konusunda bir adım önde olduğunu belirtti.

Akıncı, CTP'den alacağı destek ile yüzde 50 artı biri elde ederek Tatar'ı geçebilir.

Müdahale iddiaları

KKTC seçime giderken şüphesiz en büyük başlıklardan biri seçimlere müdahale iddiasıydı. Bu iddia özellikle Tatar'ın Ankara ziyaretinde Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılacağını açıklamasıyla gündeme geldi.

Daha sonra KKTC’de yayın yapan Özgür Gazete, Tatar'ın arasında TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın basın danışmanı Ali Genç'in de bulunduğu bir heyetle bir araya geldiğini gösteren fotoğraflar yayımlamıştı.

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu ve bağımsız aday Serdar Denktaş da T24'e yaptığı açıklamalarda, "Seçimlere bugüne kadar hiç olmadığı şekilde bir müdahale var. Sadece Ankara’dan değil, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nden de başka bir adaya doğru yönlendirmeler var. AB ve BM’den gelen açıklamalar mevcut cumhurbaşkanına destek verici nitelikte. Ankara’dan gelenler bir adayın üzerinde birleşmiş durumda" demişti.

TIKLAYIN- Serdar Denktaş T24’e konuştu: KKTC seçimlerine görülmemiş bir müdahale var, neredeyse ‘vatan haini’ ilan edileceğim!

Seçime giden süreçte açıklamalarında sık sık "müdahale" vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı da geçen hafta Tv2020 yayınında yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin kendisini aday olmaması yönünde tehdit ettiğini iddia etti.

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Anayasa değişikliğine 'Hayır' Dün KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de halk oylaması yapıldı. YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre sandığa giden vatandaşlardan anayasa değişikliği için oy kullananların yüzde 49,87'si "evet", yüzde 50,13'ü "hayır" dedi. Şefik, 283 farkla halk oylamasının "hayır"la neticelendiğini kaydetti.

Akıncı ve Tatar sonuçlara ne dedi?

Akıncı seçimlerden sonra yaptığı değerlendirmede, “Bu süre içinde bazıları oturdukları yerden bizi tanımadan bilmeden ellerine kalemleri alıp bize kara çaldılar” dedi.

BRT’nin aktardığına göre Akıncı şunları kaydetti:

"Bu süre içinde bazıları oturdukları yerden bizi tanımadan bilmeden ellerine kalemleri alıp bize kara çaldılar. Bizi, size anlatmaya çalıştılar düşünmediler ki 46 yıldır halkın arasında olan bir lideri bir türlü anlamak istemediler herhâlde bu akşam bunu gördüler anladılar. Tehlikelere işaret ederek aldığım tehditleri ve umutlarımı anlattım. Geriye kalan bu haftada yine bunu yapacağım. Ve tek bir yere müracaat ettim, halkın vicdanına… El ele omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Çok daha katılımcı bir süreç bizi bekliyor. Kıbrıs Türk halkı iradesini sandıkta yansıtmayı başardı. İnandım ve inanmaya devam edeceğim ki Kıbrıs Türk halkının iradesinden daha güçlü bir irade yoktur. Bırakınız bu halk, kimi seçeceğine karar verme yeteneğine sahiptir. Dilerim ki kaç haftadır yaşadığımız müdahaleler son bulsun."

Tatar da Ulusal Birlik Partisi'nin seçimin ilk turundan zaferle çıktığını ifade ederek ikinci tur için sandığa katılım çağrısı yaptı.

Tatar, "Akıncı'yı dinliyorum sanki zaferi kendisi kazanmış gibi bir şeyler söylüyor. Kendi halkına bile saygısı olmayan (kişi) bu kadar önemli bir seçimde insanlarımızın yansıttığı iradeyi görmek istememektedir" diye konuştu.

Ada basını ne dedi?

Diyalog gazetesi geçmiş seçimlere kıyasla dün yapılan oylamaya daha az katılım olduğuna dikkat çekti ve manşetinde halkın yarısının sandığı 'boykot' ettiğini yazdı. Gazete, katılımın az olmasında Koronavirüs pandemisinin de rol oynadığını ifade etti.

Kıbrıs Gazetesi'nin başyazısında ikinci turla ilgili şu değerlendirme yer aldı:

"11 adayın dokuzu için de 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi geride kaldı. Yola devam eden iki isim Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı…

Her iki adayın da almış olduğu oylar, onların kazanması, cumhurbaşkanı seçilmesi için yetmiyor.

Ne yapılacak? Seçimde yarış dışı kalan adayların oylarına talip olunacak.

Uzağa gitmeyelim… Güney Kıbrıs’ta, seçim ittifaklarının ciddiyeti vardır ve seçmenlerin çoğu, partilerinin adayı yarışta olmasa da, partisinin işaret ettiği adaya oy verir. Bizde bu gelenek yok gibi.

Buna rağmen, yarış dışı partilerin Tatar ve Akıncı’nın yarışacağı ikinci tur için tavır kararı üretmesi şarttır. Ya adaylardan biri desteklenecek, ya da partili seçmene “serbestsiniz istediğiniz adaya oy verin” denecek."

Güneş gazetesi manşetine Tatar'ın "Zafer bizimdir" sözlerini taşıdı ve ilk sayfanın çoğunda başbakanın sandıklar açıldıktan sonra yaptığı açıklamalara yer verdi.

Gazete, Gezici Araştırma'nın Başkanı Murat Gezici'nin ikinci turda seçimleri Tatar'ın kazanacağı görüşünü yinelediğini aktardı.

Detay Kıbrıs gazetesi, oyu sadece yüzde 6,74'te kalan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın "siyasi hayatını tekrar gözden geçireceğini" yazdı.

Daha önce anayasa değişikliğiyle ilgili "Hayır" oyu verilmesi için çağrıda bulunan gazete, yüksek mahkeme yargıçlarının hakimlerinin artırılması için yapılan oylamanın sonucunu da ilk sayfasına taşıdı.