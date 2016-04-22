Diriliş Postası: Karaman'daki sapık İsmet İnönü'nün kurduğu, sekülerist öğretmen fabrikası İvriz'de yetişti!

Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, Karaman'da 'çocuklara cinsel istismar' davasında 508 yıl hapis cezasına çarptırılan öğretmen Muharrem B. için "İsmet İnönü’nün kurduğu, sistemin sekülerist öğretmen imalat fabrikası İvriz’den yetişmiş bir sapık" ifadesini kullandı. "Karaman'daki sapığın '35 yaşıma kadar ateisttim' demesi, mahkemede 'devrimci gelenekten geliyorum' demesi aslında hiçbirimizin konusu olmamalı" diyen Şentürk, şunları söyledi:

"10 mağdur çocuğu kullanarak lafı nükleer santrale getirecek kadar ahlaksız, vicdansız, istismarcı takıntılı sapıklarsınız. Bu aralar biraz canınız yanacak ama zamanla sizde suçun şahsiliğini öğreneceksiniz."

Şentürk'ün Diriliş Postası'nda "Biraz canınız yanabilir ama, sonunda suçun şahsiliğini öğreneceksiniz" başlığıyla yayımlanan (22 Nisan 2016) yazısı şöyle:

Karaman'daki sapığın İsmet İnönü’nün kurduğu, sistemin sekülerist öğretmen imalat fabrikası İvriz’den yetişmiş olması “35 yaşıma kadar ateisttim” demesi, mahkemede "devrimci gelenekten geliyorum" demesi aslında hiçbirimizin konusu olmamalı. Suç şahsidir ve suçlunun mensubiyetleri yargılanamaz. Ancak Türkiye'de hala kalmış olan gürültücü solculara bunu lafla anlatmayı beceremedik bir türlü. Madem öyle sulh ile uslanmadılar biraz can yakalım bakalım nasıl oluyormuş.

Buyurun efendim, mal gibi kullanıp siyasi fayda için etrafına toplandığınız sapık sizin mahallenin nadide imalatlarından biriymiş. Hadi buyurun şu devrimci geleneğinin pedafoli köklerini sorgulayalım.

Siz bir sapıktan yola çıkarak (hâşâ) Allah'a sövdünüz, Hazreti Peygamber’imiz Aleyhi’s salâtü vesselâm Efendimize sövdünüz. Yetmedi, dini mümin İslam’a sövdünüz. Yetmedi, yazılarınızda, TV programlarınızda Kuran-ı Kerim öğreten değerli hocalarımıza sövdünüz. Bunlar yetmedi size, Ensar Vakfı’yla ilgisi olan herkesin ne sübyancılığı, ne tecavüzcülüğü kaldı. Bu da yetmedi size, yapmayın “suç şahsidir” diyen herkesi sübyancı diye yaftaladınız. Yetmedi, AK Parti’yi tecavüzcü, çocuk sapığı ilan ettiniz. Yetmedi, canlı yayınlarda “%52’si sübyancı olan bir ülke” diye bağırdınız. Yetmedi, yabancı gazetelere çocuk tecavüzcüsü Türkiye diye ilanlar verdiniz. Yetmedi, Londra’nın sokaklarında “Türkiye’de çocuklara tecavüz ediliyor durdurun” diye el ilanları dağıttınız. Yetmedi size, “Cumhurbaşkanı istifa etsin, hükümet düşsün, herkes istifa etsin” dediniz.

Mahkemenin kapısında “Erdoğan gidene kadar bu dava sürecek” diye bağıran fanatikler aslında hepinizin sapık takıntı yüzünden kriz geçirdiğinizin belirtisiydi.

Adliyenin girişine topladığınız gençlere “Tecavüzcü Erdoğan” diye bağırttınız. Yetmedi, davayı provoke etmek için gelen avukatlardan biri (her anını video ile kaydettim) “Ensar yıkılsın Tayyip altında kalsın” diye bağıran geçlerin arasına girip basına demeç veren mağdur çocuk avukatlarını işarete edip hedef gösterdiniz. Çünkü çocukların avukatlığını yapmakta suçtu size göre. Bütün bunları yaparken, adliyenin kapsına gelip, “hırsız, katil, tecavüzcü AKP” diye bağırırken suç şahsi değildi de, bu sapık “devrimciyim ben” deyince mi suçun şahsiliği aklınıza geldi ahlaksız yalancılar!

10 mağdur çocuğu kullanarak lafı nükleer santrale getirecek kadar ahlaksız, vicdansız, istismarcı takıntılı sapıklarsınız. Bu aralar biraz canınız yanacak ama zamanla sizde suçun şahsiliğini öğreneceksiniz.

Sanığın savcıya verdiği ifade de “ben eşcinselim demesi” mahkeme salonunda okununca deliren avukatları yazmadım daha.

İslam'a, bütün memlekete niye saldırıyorsunuz, niye konuyu bağlamından koparıyorsunuz, yapmayın aynı o sapık gibi istismarcı oluyorsunuz, bu yaptığınızın adı da siyasi istismardır diye anlatmaya çalıştık size.

Suçun şahsiliği meselesini lafla anlatamadık ama, o zaman biraz şamarlanmamın vakti gelmiştir. Kendi adıma söylüyorum bu “devrimci pedofili” şamarına devam etmeyi istemiyorum çünkü, Aliya İzzet Begoviç’in dediği gibi, “savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir” “Devrimci pedofili” şamarı size şifa olur ama ama sonunda size benzemek var Allah korusun.