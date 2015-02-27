Diri diri yakılan kadın cinayetinde 3 gözaltı

Diri diri yakıldığı ortaya çıkan kadının, İzmir'deki ailesinin yanından erkek arkadaşının yanına kaçan 20 yaşındaki sağır ve dilsiz E.G. olduğu tahmin ediliyor. Bu arada şüphelilerin evlerinde yapılan incelemede ikinci bir cinayetin izlerine daha ulaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin sağır ve dilsiz olması nedeniyle ifadelerinin alınması için özel bir ekip görevlendirildi.

Akhisar'da yakılmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada görev alan Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin büyük ölçüde yanmış olması nedeniyle henüz ölen kadının kimliğinin belirlenememiş olmasına rağmen şüphelilerin izine ulaştı. Olayı aydınlatmak için araştırmalarını yapılan kayıp başvuruları üzerinden yürüten polis, İzmir'den sağır ve dilsiz 20 yaşındaki E.G. için yapılan başvuru üzerinden hem şüphelilere hem de cinayete ilişkin bazı bulgulara ulaştı.





Şüpheliler de sağır ve dilsiz





İzmir'de yaşadığı ailesinin yanından habersizce ayrılarak, işitme engeliler okulundan tanıştığı ve Akhisar'da yaşayan erkek arkadaşının yanına gittiği bilinen E.G. hakkında, ailesinin ikinci kez kayıp başvurusunda bulunduğu bilgisine ulaşan polis, bunun üzerine kimlikleri açıklanmayan, üçü de sağır ve dilsiz erkek arkadaşı, annesi ve kız kardeşini gözaltına aldı.





Evde yapılan incelemede ikinci bir cinayet şüphesi doğdu





Soruşturmayı yürüten Akhisar Cumhuriyet Savcısı nezaretinde şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve teknik incelemede, yakılmış kadın cesedine ilişkin bulguların yanı sıra ikinci bir cinayetin izlerine daha ulaşıldığı ve soruşturmanın bu yönde de genişletildiği öğrenildi.

Şüphelilerin sağır ve dilsiz olması nedeniyle ifadelerinin alınması için özel ekibin görev aldığı soruşturmada, ikinci cinayetin E.G'nin öldürülmesinden daha eski bir tarihte işlendiğinin ve cesedin aynı zeytinlikte gömülmüş olabileceği üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı.





Ölenin kimliği DNA eşleşmesiyle netleşecek





Bu arada, yıkılmış halde bulunan kadın cesedinin kime ait olduğunun, E.G'nin aile fertlerinden alınan DNA örnekleriyle Adli Tıp Kurumu'nca yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı bildirildi.Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde bir zeytin bahçesindeki barakada ihbar üzerine 22 Şubat Pazar yakılmış halde kadının cesedi bulunmuştu.