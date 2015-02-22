Bir vahşet daha! Manisa'da yakılmış kadın cesedi bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesi’nde Cumhuriyet Mahallesi Su yolu Mezarlığı Mevkii’nde bulunan zeytinlik içindeki barakada, bugün saat 11.00 sıralarında, yakılmış bir kadın cesedi bulundu.

Cesedi bulan zeytinliğin sahibinin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Cinayet bürosu dedektifleri ile olay yeri inceleme ekipleri, barakada ve çevresinde delil aramaya başladı. Polis, cesedi bulan zeytinliğin sahibinin ifadesine de başvurdu.



Ölen kişinin kimliği ile katil ya da katillerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

