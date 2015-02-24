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Vahşet otopsi raporuyla ortaya çıktı: Manisa'da ölü bulunan kadın diri diri yakılmış

Manisa'da bir barakada yanmış cesedi bulunan kadının otopsi raporunda diri diri yakıldığı ortaya çıktı

24 Şubat 2015 15:12

Türkiye Özgecan'ın yasını tutarken bir kötü haber de Manisa'dan geldi. Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde zeytinlik içindeki bir barakada yakılmış bir kadın cesedi bulundu. Otopsisinde kadının canlıyken yakıldığı belirlendi.

 

Yüzde 90'ı yanmış, kimliği DNA ile tespit edilecek

 

Cem Kartal ve Fatma Eren'in Bugün Gazetesi'nde yayımlanan haberine göre, kesin olmayan ilk bulgulara göre ceset 20-49 yaşlarında bir kadına ait. Yüzde 90'ı yanan cesedin kime ait olduğu ise polise, 'kayıp' başvurusu yapan kişilerden alınacak DNA örnekleriyle tespit edilecek.

 

Tek delil tayt parçası

 

Cesedi bulan zeytinliğin sahibinin ihbarıyla soruşturma başlatan polis, olay yerine yakın bölgede ölen kişiye ait olduğu sanılan tayt parçası bulundu. Bu delil, kadının şehirden getirildiği ihtimalini kuvvetlendirdi.

 

Kamera kaydı yok

 

Cesedi bulan zeytinliğin sahibinin ifadesine de başvuran polis, bölgenin yerleşim alanlarına uzaklığı nedeniyle vahşeti aydınlatacak güvenlik kamera kaydını da bulamadı. Bölgede ve çevre illerde tüm kayıp başvurularını mercek altına alan jandarma ve polisin çok yönlü araştırması sürüyor.

 

Kesin ölüm sebebi ayrıntılı otopside saptanacak

 

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi tamamlandı. Ceset tamamen yandığı için, ipucu olabilecek olası darp, kesici alet ve kurşun yarası tespit edilemedi. Kesin ölüm sebebi ve diğer ayrıntılar ise İstanbul Adli Tıp İhtisas Daire Başkanlığı'nda yapılacak ayrıntılı otopsiyle saptanacak

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