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Dünya

Diplomatik pasaportlu 196 kişinin Almanya'ya iltica başvurusu kabul edildi

İltica hakkı talep eden Türklerin sayısı eylül ayında 962'ye yükseldi

19 Eylül 2017 13:19

Almanya'dan iltica talebinde bulunan aralarında TSK mensuplarının da bulunduğu diplomatik pasaportlu 196 Türk vatandaşının başvurusu kabul edildi.

Alman Federal İçişleri Bakanlığı'nın Sol Parti'nin konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıta göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün ardından diplomatik pasaport taşıyan 196 Türk'e Almanya'ya iltica hakkı tanındı.

Bakanlık eylül ayına kadar 249 iltica başvurusunda bulunan diplomat statülü Türk vatandaşlarının yüzde 80'inin başvurusunun onaylandığını ve başvuru sahiplerinin eş ve çocuklarının da bu rakama dâhil olduklarını duyurdu.

İltica başvuruları arttı

Açıklamada, iltica başvurusunda bulunanlar arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının da bulunduğu belirtildi.

İltica talebiyle Alman makamlarına başvuran Türk vatandaşlarının sayısında önemli artış kaydedildi. Haziran ayında 433 olan başvuru dilekçelerinin sayısı Temmuzda 620'ye, Eylül ayında ise 962'ye yükseldi.

Dağdelen: Türkiye ile işbirliği sürdürülemez

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen iltica taleplerinde ‘patlama' olması hasebiyle federal hükümetin Türkiye politikasında bir an önce değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Dağdelen, "196 Türk diplomata Almanya'ya sığınma hakkı tanınırken, NATO müttefiki ve AB üye adayı Türkiye ile sürdürülen güvenlik işbirliği hiçbir şey olmamış gibi sürdürülemez” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından iltica etmek üzere Almanya'ya gelen Türk vatandaşlarının sayısında önemli artış kaydedilmiş ve iltica konusu Türkiye ile Almanya arasında gerginliğe yol açmıştı.

TSK mensuplarına iltica hakkı tanınması üzerine Türk hükümeti İncirlik Üssü’ndeki Alman askerlerinin Alman parlamenterleri tarafından ziyaret edilmesini yasaklamış ve Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi kararlaştırılmıştı.

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