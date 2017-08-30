Die Welt: Üst düzey emniyet görevlileri iltica etmek istiyor

Die Welt gazetesinin internet sitesindeki haberinde, bazı üst düzey emniyet görevlilerinin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli üst düzey memurlardan birinin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Ayrıca Federal Emniyet Teşkilatı ile Türkiye'deki güvenlik birimleri arasında koordinasyonu sağlayan üst düzey görevlinin de Hessen eyaletinde iltica başvurusu yaptığı ifade edildi.

Welt'in üst düzey güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın kişisel verileri koruma zorunluluğu nedeniyle söz konusu başvurulara ilişkin bilgi vermediğine dikkat çekildi.

Haberde, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 6 bin 700'den fazla Türk vatandaşının Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu hatırlatıldı. İltica etmek isteyenler arasında kırmızı pasaport sahibi diplomatlar ve aileleri de bulunuyordu.

Alman yetkililer kaygılı

Türkiye'deki darbe girişiminin ardından aralarında akademisyen ve öğretmenlerle, yargı ve emniyet mensuplarının da bulunduğu 150 bin kişi görevinden uzaklaştırıldı.

Welt'in haberinde Alman emniyet yetkililerinin, Türkiye'deki bu gelişmeleri kaygıyla izlediği ifade edildi. Haberde, Ankara ile koordinasyonu sağlayan üst düzey Federal Emniyet Teşkilatı görevlisinin de Alman meslektaşlarına yazdığı mektupta bu kaygının dile getirildi belirtildi. Buna göre mektupta, Türkiye'nin bu tutumu nedeniyle güvenlik birimlerindeki bilgi birikiminin yeni görevlendirmeler ve değişikliklerle doldurulamayacak şekilde uzun süre için kaybolduğu ifadesine yer verildi.

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DW/APF,JD/CÖ