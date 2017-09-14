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Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları rekor seviyede

Almanya, 6 bin 784 Türk vatandaşı hakkında sınır dışı edilme kararı aldı

14 Eylül 2017 18:12

Türkiye’den Almanya’ya yapılan iltica başvuruları en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yıl Almanya'ya iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 4 bin 700'e ulaştı.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) dayandırarak verdiği habere göre bu yılın ağustos ayında 877 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusu yaptı. Bu rakamın 15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız darbe girişiminden bu yana Türk vatandaşlarının Almanya'ya yaptığı en yüksek iltica başvurusu olduğu vurgulandı.

BAMF verilerine göre bu yıl Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 4 bin 700. Ancak yapılan iltica başvurularından büyük bölümü reddedildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberinde Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin bu yıl iltica başvurularından 8 bin 500'ünü karara bağladığı ve yaklaşık 5 bin başvurunun reddedildiği kaydedildi. Sadece 670 kişinin iltica başvurusu kabul edilirken, bin 140 kişi sığınmacı, 112 kişi ise geçici koruma statüsü aldı.

Sınır dışı edilme kararı alınanlar

Yabancılar Kayıt Merkezi'nden alınan bilgilere göre 31 Ağustos 2017 itibariyle 6 bin 784 Türk vatandaşı hakkında da sınır dışı edilme kararı alındı. Berlin ve Saksonya eyaletlerinin başvurusu reddedilen toplam 6 kişiyi sınır dışı ederek Türkiye'ye gönderdiği öğrenildi.

Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi başvuru sahiplerine hangi gerekçe ile koruma statüsü verildiği konusunda bir istatistik tutmuyor. Türkiye'den yapılan bazı başvurularda ülkede darbe girişiminde bulunulmasının iltica gerekçesi olarak sunulduğu bilgisine yer verildi.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, darbe girişiminden bu yana 250 diplomatik pasaport ve 365 hizmet pasaportu sahibi Türk vatandaşının Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğunu belirtmişti. 

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