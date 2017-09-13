Almanya'dan 5 bin Türk vatandaşının iltica talebine ret

Almanya’da Türklerin iltica taleplerinin çoğunluğunun reddedildiği belirtildi. Yıl başından bu yana 8 bin 547 Türk vatandaşının iltica başvurusu yaptığı bunlardan 5 bin 40'na ret cevabı verildiği açıklandı.

Alman Tagesspiegel gazetesinin haberinde, Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) ocak-ağutos döneminde 8 bin 547 Türk vatandaşının iltica talebini değerlendirdiği, başvurularının dayanağı olmadığı gerekçesiyle bunlardan 5 bin 40’ını reddettiği belirtildi.



Haberde, BAMF'ın reddetme sebeplerine ilişkin açıklama yapmadığı, her başvurunun tek tek incelendiğinin ifade edildiği aktarıldı.



Bazı eyaletlerin Türk vatandaşlarını Türkiye’ye sınırdışı ettiği kaydedilen haberde, Berlin eyaletinin bu yıl 4, Saksonya’nın da 2 kişiyi Türkiye’ye geri gönderdiği ifade edildi.



Haberde, yabancılar kütüğünde 31 Ağustos itibarıyla 6 bin 784 Türk vatandaşının sınırdışı edilmeleri gerektiğinin yer aldığı kaydedildi.