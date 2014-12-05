'Dindar nesiller, terörist faaliyetler ve yolsuzluk ithamlarıyla karşı karşıya'

Milli Eğitim Şurası'nın dün yapılan ikinci oturumunda "ilkokul 1'den itibaren zorunlu din dersi" önerisinin komisyondan geçmesi üzerine Ateistler Derneği'nden bir açıklama geldi. Ateistler Derneği, dindar nesillerin 'terörist faaliyetler' ve yolsuzluk gibi ithamlarla karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Antalya’da toplanan Milli Eğitim Şurası’nın ikinci gününde “anaokulu ve ilkokul müfredatı” ele alındı. Şura komisyonlarında zorunlu din dersinin ilkokul 1. sınıftan başlamasına dönük öneri kabul edilirken, toplumun çeşitli kesimlerinden karar ile ilgili açıklamalar geldi. Yayınlanan açıklamalar arasında ise en dikkat çekicilerinden biri Ateistler Derneği tarafından yayınlanan bildiri oldu.

Dernek tarafından yayımlanan bildirinin tam metni şu şekilde: “Dünyanın önde gelen ülkeleri bilimsel eğitimin meyvelerini toplarken, ülkemizdeki eğitimin dogmalara kapı açmaya çalışması utanç vericidir. Bu amaçla, istatistiklerin suistimal edilmesi ve gerçekle ilişkisi olmayan örneklerin öne sürülmesi ise gülünüp geçilecek bir mesele olmanın ötesine taşınmıştır.

'Karanlık niyet'

Henüz soyut kavramları algılama kapasitesine ulaşamamış olduğu, pedagojiye ve bilinç gelişimine aşina herkes tarafından kabul edilen ilkokul çağındaki çocukların zihnini, din ve tanrı gibi kavramlarla doldurmaya çalışmanın arkasındaki karanlık niyet açıktır. Bu konu, ‘Çocuklarımız dinimizi öğreniyor. Bunun neresi kötü?’ şeklindeki ciddiyetten uzak söylemlere kurban edilmeyecek kadar önemlidir.

Ahlak bilgisinin, din kültürüyle aynı derste verilmeye çalışılması da önemli bir diğer noktadır. Ahlak, başlı başına bir felsefe dalı olmakla beraber -dogmalar yığını olan dinlerin aksine- sorgulanmaya açıktır.

Ahlaklı olmayı dindar olmakla ilişkiliymiş gibi göstermeye çalışmak ise son dönemde kamuoyunun hafızasında derin izler bırakmış gelişmelere bakınca ülkemizdeki gerçeklerle bile örtüşmüyor.

Eğitimin dinselleştirilmesi yönünde atılan başka birçok hamle gibi bu değişikliğin de ‘dindar nesil’ yetiştirme kaygısı güttüğü ortadadır.

Geleceğimiz olan çocuklarımızın dogmalara emanet edilemeyecek kadar değerli olduğunu vurgulayarak, ‘dindar nesiller’in terörist faaliyetler ve yolsuzluk gibi ithamlarla karşı karşıya kaldığını hatırlatıyor, tüm halkımızı ve velileri bu konuda duyarlı ve bilinçli olmaya davet ediyoruz.”