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'Zorunlu din dersini savunmak, 12 Eylül'ü savunmaktır'

Zorunlu din derslerine 'dur' demek için Ankara’ya yürüyen Aleviler 12 Ekim'deki mitinge hazırlanıyor

07 Ekim 2014 13:57

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Kültür Derneklerinin çağrısıyla Türkiye'deki 15 farklı dergâhından yürüyüşe geçen Aleviler, 12 Ekim’de iktidarın eğitimi dincileştirmesine karşı tepkilerini koyacakları Ankara Sıhhiye Meydanı’nda bir araya gelecek. Alevi dernekleri, "Zorunlu din dersini savunmanın, 12 Eylül’ü savunmaktan başka bir şey olmadığını" ifade ettiler.

Yılmaz Demir’in Birgün’de yer alan haberinde, derneklerin şu açıklmalarına da yer verildi:

"Devletin din ile ilişkisine karşı çıkıyoruz. Bir mezhebe yer açmak ya da camilere karşı bir mücadele değil bu, devletin dinler alanından tamamen çekilmesi. Adı cami, sinagog ya da cemevi olur, devlet hukuki olarak bir ibadethaneyi tarif etmesin. Aynı şeyi eğitim için istiyoruz, devlet herhangi bir inancı eğitimde zorunlu hale getirmesin."

 

Ankara'ya yürüyorlar

 

 

AKP iktidarının zorunlu din dersi, ortaöğretimde türban serbestisi ve 4+4+4 düzenlemeleriyle imam hatiplileşme sürecine giren okul ve öğrencilerden yola çıkarak bunun toplumu ve kişiyi “iyileştireceği”, kötü alışkanlıklar ve “terörden” uzak tutacağı savunusu sonrası, devlet eli ile din eğitimi tartışmalarının alevlendiği günlerde Alevi örgütleri seslerini yükselterek büyük bir miting düzenleme kararı aldı.

 

On binler bekliyor

 

Düzgün Baba’dan başlayan yürüyüşün, yurdun 15 farklı bölgesinden yürüyüşe geçen Aleviler ve onları karşılayan binlerle birlikte Sıhhiye Meydanı’nda on binlerin bir araya geldiği bir tepki olması planlanıyor.

 

Yürüyüş hareket noktaları ve tarihleri:

- Düzgün Baba-Dersim: 15 Eylül

- Topçu Baba-Kırklareli: 18 Eylül

- Hamza Baba-İzmir: 21 Eylül

- Abdal Musa-Antalya: 21 Eylül  

- Diyarbakır: 23 Eylül

- Çoban Dede-Adana: 24 Eylül

-Şıh Hızır-Antakya: 24 Eylül

- Pir Sultan-Sivas: 27 Eylül

- Hubyar Sultan-Tokat: 27 Eylül

- Karaağaç Tekkesi-İstanbul: 27 Eylül

- Hamdullah Çelebi-Amasya: 30 Eylül

- Piri Baba-Merzifon: 1 Ekim

- Hacı Bektaş-Nevşehir: 2 Ekim

- Sucuyetin Veli-Eskişehir: 4 Ekim

- Hasan Dede-Kırıkkale: 9 Ekim

 

 

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