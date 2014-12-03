Anaokula ve ilkokula zorunlu din dersi geliyor

Antalya'da düzenlenen 19'uncu Milli Eğitim Şurası'nda, Eğitim Bir Sen'in okul öncesinde 'değerler eğitimi' ile ilkokul 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu hale getirilmesi yönündeki önerisi görüşülerek, komisyon kararı alındı. Komisyonun bu kararı, şura genel kurulunda görüşülecek.



Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın, Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri grubunda alınan karara ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Okul öncesi döneminde çocuklara değerler eğitiminin verilmesi önerimiz oldu. Bu öneri komisyon tarafından tartışıldı ve oylanarak kabul edildi. Bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Yine ilkokul düzeyinde 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda, anayasanın 24'üncü maddesi gereği ilkokul 4 ve ortaokullarda zorunlu olan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin bu üç sınıfta verilmeyişinin şurada görüşülmesini özellikle teklif ettik. 1, 2, 3'üncü sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin Anayasa'nın zorunluluğu ilkesi gereği verilmesi önerimiz oylanarak kabul edildi."

Yalçın, okul öncesi 'değerler eğitim'yle ilgili bir soru üzerine ise, "Bizim önerimiz okul öncesinden itibaren din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin verilmesi şeklindeydi. Ancak komisyon kararı yazılırken okul öncesi için ifade 'değerler eğitimi' olarak yazıldı. Değerler eğitimi de zaten din ve ahlaki konulardır" diye konuştu.

'Bu bir sorunluluk ve ihtiyaç'

Bu önerileriyle ilgili kararın, alt komisyondan şura genel kuruluna gelecek konular arasına alındığını kaydeden Ali Yalçın, "Bunun bir zorunluluk, ihtiyaç ve talep olduğunu düşünüyoruz. Velilerin bu konuda ciddi talebi var. Çünkü Avrupa'da din eğitiminin zorunlu, seçmeli olduğu yerler var. Belçika'da özellikle Katolik okullarında özellikle çocukların okula, derslere duayla başladığı, yine çocukların okul öncesi ve ilkokul düzeyinde kiliselere götürülerek, ayinlere katıldığı ve din adamlarının derse gelip bizzat iştirak ettiği uygulamalar var" diye konuştu.

Eğitim Sen ile Eğitim İş sendikalarının temsilcilerinin ise bu öneriye ret oyu verdikleri kaydedildi.