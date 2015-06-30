Din dersinden muaf 371 öğrencinin puanı yeniden hesaplanacak

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında, soru iptalinin ardından ikinci yanlışlık yaşandı. Din dersinden muaf olan gayrımüslim öğrencilerin Yerleştirmeye Esas Puanları (YEP), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sınavına girmiş ve sıfır almış gibi hesaplandı.

Puanları düşük gelen öğrenciler, ikinci bir üzüntü yaşarken, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, 371 öğrencinin puanının yeniden hesaplanacağını söylediler.

Din dersi sınavlarında kendi dinlerinden soru sorulan Ulus Özel Musevi 1. Karma Ortaokulu dışındaki tüm azınlık okulları ve diğer okullarda okuyan gayrimüslim öğrencileri ilgilendiren yanlışlıkla ilgili okul yönetimleri ve veliler bakanlığı başvuru yağmuruna tuttu.

Muafiyetler eksik girildi

Gamze Kolcu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, TEOG birinci ve ikinci aşama sınavlarında 371 öğrencinin muafiyetlerinin eksik girildiğini belirten MEB yetkilileri, din dersinden muaf olması gereken azınlık öğrencilerin bilgilerinin e-okul sistemine zamanında ya da doğru girilmemesi nedeniyle sıkıntı yaşandığını söylediler. Yetkililer, şunları söylediler:

“Sınav zamanlarında bu bilgiler e-okul sistemine ya zamanında girilmemiş ya da eksik girilmiş. Durum böyle olunca da bizler de bu öğrencilere sınav evrakı göndermişiz. Muafiyetlerle ilgili birbiriyle çelişkili bilgiler olduğu için hesaplamalarda da hata yapılmış. 371 öğrencinin puanını yeniden hesaplayacağız.”

Müsteşar: Mağdur etmeyiz

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin de bu öğrencilerle ilgili, “Bu konuda bize ulaşan yazılı bir başvuru yok ancak medyada yer alan haberlerden hareketle Bilgi İşlem Başkanlığımızı arayan veliler var. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz derhal araştırma başlattı. Araştırma neticesinde bu konuda, kimseyi mağdur etmeyiz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmadan gereken neyse yaparız. Bilindiği gibi derslerden muaf olmak, yazılı bir talebe bağlı olarak gerçekleştirilen bir idari işlem. Yazılı talebi olan öğrencilerimizin başvuruları kabul edildiği anda e-okul verilerine muaf olduğu bilgisi çıkar ve öğrenci muaf olur. Muafiyet talebi kabul edilen öğrencilerimizle ilgili muafiyet işlemleri yapabiliriz. Bu anlamda talebi değerlendirilmemiş öğrencilerimiz varsa bu hata düzeltilir ama bunun dışında bir işlem yapılması mümkün değil" ifadelerini kullandı.