T24 LogoT24 Logo
Gündem

Din dersinden muaf 371 öğrencinin puanı yeniden hesaplanacak

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan öğrencilerin puanları 'sıfır' almış gibi hesaplanmıştı

30 Haziran 2015 13:12

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında, soru iptalinin ardından ikinci yanlışlık yaşandı. Din dersinden muaf olan gayrımüslim öğrencilerin Yerleştirmeye Esas Puanları (YEP), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sınavına girmiş ve sıfır almış gibi hesaplandı.

Puanları düşük gelen öğrenciler, ikinci bir üzüntü yaşarken, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, 371 öğrencinin puanının yeniden hesaplanacağını söylediler.

Din dersi sınavlarında kendi dinlerinden soru sorulan Ulus Özel Musevi 1. Karma Ortaokulu dışındaki tüm azınlık okulları ve diğer okullarda okuyan gayrimüslim öğrencileri ilgilendiren yanlışlıkla ilgili okul yönetimleri ve veliler bakanlığı başvuru yağmuruna tuttu.

 

Muafiyetler eksik girildi

 

Gamze Kolcu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, TEOG birinci ve ikinci aşama sınavlarında 371 öğrencinin muafiyetlerinin eksik girildiğini belirten MEB yetkilileri, din dersinden muaf olması gereken azınlık öğrencilerin bilgilerinin e-okul sistemine zamanında ya da doğru girilmemesi nedeniyle sıkıntı yaşandığını söylediler. Yetkililer, şunları söylediler:

“Sınav zamanlarında bu bilgiler e-okul sistemine ya zamanında girilmemiş ya da eksik girilmiş. Durum böyle olunca da bizler de bu öğrencilere sınav evrakı göndermişiz. Muafiyetlerle ilgili birbiriyle çelişkili bilgiler olduğu için hesaplamalarda da hata yapılmış. 371 öğrencinin puanını yeniden hesaplayacağız.”

 

Müsteşar: Mağdur etmeyiz

 

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin de bu öğrencilerle ilgili, “Bu konuda bize ulaşan yazılı bir başvuru yok ancak medyada yer alan haberlerden hareketle Bilgi İşlem Başkanlığımızı arayan veliler var. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz derhal araştırma başlattı. Araştırma neticesinde bu konuda, kimseyi mağdur etmeyiz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmadan gereken neyse yaparız. Bilindiği gibi derslerden muaf olmak, yazılı bir talebe bağlı olarak gerçekleştirilen bir idari işlem. Yazılı talebi olan öğrencilerimizin başvuruları kabul edildiği anda e-okul verilerine muaf olduğu bilgisi çıkar ve öğrenci muaf olur. Muafiyet talebi kabul edilen öğrencilerimizle ilgili muafiyet işlemleri yapabiliriz. Bu anlamda talebi değerlendirilmemiş öğrencilerimiz varsa bu hata düzeltilir ama bunun dışında bir işlem yapılması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

teog371 öğrencipuanyenidenhesaplanacak

İlgili Haberler

TEOG'da o soru iptal edildi

TEOG sonuçlarının pazartesi günü açıklanması bekleniyor

TEOG’da din dersinden muaf olan öğrencilere sıfır verildi!

HDP'li Garo Paylan, din dersinden muaf olan azınlık öğrencilerin sınav sonuçları için 'Yanlışlıklar var, sorun tüm Hıristiyan çocukları ilgilendiriyor' dedi

TEOG'da tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

1 milyon 300 bin öğrenci TEOG sonuçlarına göre tercih yapacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24