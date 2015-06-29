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TEOG’da din dersinden muaf olan öğrencilere sıfır verildi!

HDP'li Garo Paylan, din dersinden muaf olan azınlık öğrencilerin sınav sonuçları için 'Yanlışlıklar var, sorun tüm Hıristiyan çocukları ilgilendiriyor' dedi

29 Haziran 2015 19:54

TEOG puanları bugün açıklandı. Din dersinden muaf azınlık öğrencilerinin puanları, dersin sınavına girmiş ve sıfır almış gibi hesaplandı. Yanlışlık nedeniyle puanların yeniden hesaplanacağı iddia edildi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan konuya ilişkin “Yanlışlıklar var. Tüm okullarda okuyan Hıristiyan çocukları ilgilendiren bir sorun bu” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın haberine göre, din dersi sınavlarında kendi dinlerinden soru sorulan Ulus Özel Musevi 1. Karma Ortaokulu dışındaki tüm azınlık okulları ve diğer okullarda okuyan gayrimüslim öğrencileri ilgilendiren bu durumla ilgili okul yönetimleri ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunmaya başladı.

Azınlık okullarında ve Yeşilköy Ermeni İlköğretim Okulu kurucusu Garo Paylan ''Yanlışlıklar var. Bazı öğrencilerin puanları ilk dönem girmiş, ikinci dönem girmemiş gibi hesaplanmış. Tüm okullarda okuyan Hıristiyan çocukları ilgilendiren bir sorun bu. Çocukların hak kaybına uğramaması için başvurularımızı yapıyoruz'' ifadelerini kullandı. 

Çocuğu özel bir Türk okulunda okuyan gayrimüslim bir veli de, Kasım ayında yapılan ilk merkezi ortak sınavlarda çocukların din dersi sınavına girmiş gibi göründüğünü ve notlarının da 0 olduğunu ifade ederek, ''Puanlar 5 ders üstünden hesaplanması gerekirken 6 ders üstünden hesaplanınca puanlar düşük geldi. Çocukların yaklaşık 20 puan hak kaybı var'' dedi. 

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