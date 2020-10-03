Dilipak'tan Esra Erol'un tartışma yaratan programına: ATV’deki rezalet!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sunucu Esra Erol'un eleştiri oklarının hedefinde olan Esra Erol'da programıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Söz konusu tepki çeken program için, "ATV’deki rezalet" diten Dilipak, "Buna benzer programı kimlerin, niçin, nasıl tezgahladıkları, o karışık ve kirli ilişkiler ağı açıklansa mahalle karışır aslında!" dedi.

Kendisini eleştiren bazı isimlerin söz konusu programı koruduklarını ifade ederek sözlerinin devamına lafı İstanbul Sözleşmesi'ne getiren Dilipak, şunları kaydetti:

"Hani o 'birey'leri anlıyorum da, bizimkilere ne oluyor onu anlayamıyorum. Zaten onların birçok İstanbul Sözleşmesi deyince 'kadına şiddet' akıllarına geliyor. Birileri de bu perdenin arkasına saklanıp her türlü haltı yiyor. LGBT’yi korumanın ötesinde 'imtiyazlar' sağlıyor, 'pozitif ayırımcılık' kapsamına alıyor bu işleri. İşin öbür yüzünü bilmiyorlar. Bilmek de istemiyorlar. Söyleyenler de kızıyorlar.

İstanbul Sözleşmesi dediğiniz şey tam bir baş belası. GRAVIO diye bir komitesi var, “denetim” ve “yaptırım” yetkisi vermişsiniz.

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