Dilipak: Kanada'da kazanan 'Sodom ve Gomore' oldu, Pompeii'nin sonunu hatırlatan bir zafer!

Justin Trudeau'nun kazandığı Kanada seçimini bugünkü köşesine taşıyan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Kazanan aslında Liberalizm değil, Sodom ve Gomore’dir.. 'Pompei’nin sonu'nu hatırlatan bir 'zafer'dir bu" dedi.

Dilipak, yazısında "Ailenin yok edilişinin zaferidir. 'Gerçek değişim' dedikleri bu olsa gerekir. Bu hareketin Türkiye’deki izdüşümü, LGBTİ ile kol kola giren HDP’dir. İşin ilginç yanı, Kürt mollaların böyle bir zihniyete nasıl olup da destek verdiğidir" ifadelerine yer verdi.

Dilipak'ın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (24 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Kanada seçimlerinde muhafazakarların kaybedip, liberallerin kazanması aslında aynı zamanda kapitalizmin içine düştüğü derin krizin bir başka yansıması.

Justin Trudeau, Kanada’nın yeni başbakanı oldu. 1971 doğumlu Liberal Parti’nin lideri Trudeau eski başbakan Pierre Trudeau’nun en genç oğlu. 1988 yılında Liberal Parti lideri John Turner’i destekleyen Justin Trudeau babasının vefatının ardından 2012 yılında Liberal Parti’nin başına geçti. Politikaya atılmadan önce öğretmenlik yapan Justin Trudeau kardeşinin öldürülmesinin ardından siyasete ağırlık verdi.. Trudeau, seküler, profan bir aileden geliyor. Kendisini feminist olarak tanımlaması, kürtaja devletin değil kadınların karar vermesi gerektiğini söylemesi, LGBTİ konusunda bu çevrelere verdiği destek ve marihuanayı (esrarı) yasallaştıracağı yönündeki açıklamaları sayesinde seçimi kazandığı söylense de, aslında göçmenlerin oyu ile iktidar oldu.. Göçmenler ya Liberal Partiye oy vereceklerdi, ya Yeni Demokrasi partisine.. Muhafazakarlar bu sebeble seçimi kaybetti.. Kazanan aslında Liberalizm değil, Sodom ve Gomore’dir.. “Pompei’nin sonu”nu hatırlatan bir “zafer”dir bu.. Ailenin yok edilişinin zaferidir. “Gerçek değişim” dedikleri bu olsa gerekir. Bu hareketin Türkiye’deki izdüşümü, LGBTİ ile kol kola giren HDP’dir. İşin ilginç yanı, Kürt mollaların böyle bir zihniyete nasıl olup da destek verdiğidir.

Göçmen işçiler “bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” anlayışı ile, aslında Liberallere değil, karşı oldukları muhafazakârların karşısındaki en güçlü partiye oy vermişlerdir.. Aslında göçmenler de kendi aidiyetleri konusunda muhafazakârdırlar. Kendi muhafazakârlıklarını muhafaza edebilmek için, kendilerine karşı yerli muhafazakârlara karşı liberalizm bayrağına sarılmışlardır. Muhafazakâr ailelerin hedonist profan çocukları da biraz da göçmenleri hak taleplerine ilişkin vicdani bir yaklaşımla liberallere oy verince Liberaller iktidar oldu.

2015 yılında evlenen dövmeli, striptiz yapan, boksör, ekranda LGBTİ’li sunucu ile öpüşen Trudeau’nun 3 çocuğu vardır. Kanadalılar için bu tür olaylar sürpriz değil. Lezbiyen eyalet başbakanları var.

Kanada’da 9 yıl süren Muhafazakar Parti iktidarı düştü yerine Liberal Parti tek başına hükümet kuracak oyu topladı. Kanada Parlamentosu 338 sandalyeye sahip. Tek başına iktidar için 170 sandalye gerekiyor. Kanada Federal Parlamentosu’nda Liberal Parti % 39.5 oyla 184 milletvekili ile tek başına ipi göğüsledi. Muhafazakâr Parti yüzde 31,9 oranla 99 milletvekilli, Yeni Demokrat Parti yüzde 19,7 oranla 44 milletvekili, Yeşil Parti yüzde 3,4 oranla 1 milletvekili kazandı. Bağımsızlık yanlısı, Fransızların ağırlıkta olduğu Quebec Bloku 10 milletvekili kazandı.

43 yaşındaki liberal lider, Kanadalı zenginlerin vergi yükünü artırma, orta sınıfınkini ise azaltma sözü vermişti. Şimdi evdeki hesaplarıyla uyup uymadığı ve bunun ülkedeki, bölgedeki ve dünyadaki yansımaları, değişimin gerçek sınırları görülecek.

Justin Trudeau adını bundan sonra daha sık duyacağız. Kanada bundan sonra Türkiye’nin gündeminde daha çok duyulacak gibi.. Çünkü, Paralelin yeni merkez üssü Kanada.. Avrupa’daki bazı terör suçlularının da Kanada’ya gitmeye başladıkları söyleniyor..

Kanada, Yahudilere ve LGBTİ’lilere pozitif ayırımcılık uyguluyor. PKK’lılar için de burası yeni bir merkez olma yolunda.

Bu arada, Tuncay Güney’in de Kanada’ya gittiğini biliyoruz.

Kanada’daki bu yeni liberallerinin siyasi başarısı ya da akıbetleri, ekonomik başarıları, batıdaki yeni liberaller için de model oluşturacak.

Kanada, Amerika’nın burnunun dibinde. Öte yandan, İngiltere ve Fransa ile organik bağları olan bir ülke. Öte yandan; 150’ye yakın ülkeden gelen göçmenlerin yaşadığı bir ülke. Kanada tecrübesinin dünyaya sirayet etme kabiliyeti çok yüksek.

Dikkat etmek gerek, Kanada’da pişer, bize de düşer. Artık internet var ve dünyanın hiçbir yeri artık uzak değil..

Selam ve dua ile..