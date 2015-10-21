Kanada'nın 'dövmeli' Başbakanı Justin Trudeau

Kanada’da genel seçimleri kazanarak, muhafazakârların 9 yıllık iktidarına son veren Liberal Parti Lideri Justin Trudeau, ciddi politikacı görüntüsünden farklı bir portre çizerek, tüm dünyanın gündemine oturdu. Kanada basınında “ilk dövmeli başbakan” olarak yer bulan Trudeau kendini feminist olarak tanımlıyor ve kürtaja devletin değil kadınların karar vermesi gerektiğini söylüyor. Kanada başbakanı sadece siyasi başarısıyla değil dış görünüşüyle de konuşuluyor.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; Kanada siyasetinin genç yüzü Liberal Parti Lideri Justin Trudeau, 338 sandalyeli ‘Avam Kamarası’nda 180 koltuk alarak çoğunluk hükümeti oluşturabilecek.

Eski başbakan Pierre Trudeau’nun oğlu 43 yaşındaki liberal lider, seçim kampanyası boyunca Kanadalı zenginlerin vergi yükünü artırma, orta sınıfınkini ise azaltma sözü vermişti.

Seçim zaferi sonrası konuşan genç siyasetçi, “Kanada bugün daha önce olduğu ülke oluyor. Bu güzel ülke üzerindeki Kanadalılar bu akşam çok net bir mesaj gönderdi – ülkede gerçek bir değişim zamanı” ifadesini kullanmıştı.

Justin Trudeau, başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz, terör örgütü IŞİD'e karşı mücadele eden uluslararası koalisyondaki savaş uçaklarını geri çekeceklerini açıkladı.

Justin Trudeau, sadece Kanada’da değil tüm dünyada gönüllere taht kurmuş gibi görünüyor. Öyle ki Justin Trudeau, sadece siyasi başarısıyla değil dış görünüşüyle de gündeme oturdu.

Seçim başarısının ardından sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri olan Trudeau, kendisini feminist olarak tanımlaması, kürtaja devletin değil kadınların karar vermesi gerektiğini söylemesi, LGBTİ hakları mücadelesine verdiği destek ve marihuanayı yasallaştıracağı yönündeki açıklamaları sayesinde yoğun destek gördü.

Trudeau’nun sosyal medyada paylaşılan dövmeli fotoğrafları tüm dünyada büyük ilgi gördü. Kanada basınında “ilk dövmeli başbakan” olarak yer alan Trudeau’nun, sol kolunda 23 yaşında yaptırdığı bir dövmesi bulunuyor. Trudeau bu dövmeye, 3 yıl önce bir de kuzgun ekletmiş.

Justin Trudeau 2008 yılında meclise girmeden önce, öğretmenlik, mühendislik, bungee-jumping koçluğu, çevre coğrafyası gibi birçok alanda çalışmış.

Sosyal medyada tişörtsüz çekildiği pozları paylaşılmaya başlayan Trudeau’nun bir yardım kuruluşu için striptiz yaptığı videosu da yayınlandı.

Geçmişte muhafazakar bir senatörle boks maçına çıkan Trudeau’nun katıldığı bir talk show programında eşcinsel sunucuyla öpüştüğü anlar da internette dolaşıma girdi.

Başta Mirror olmak üzere dünyaca ünlü bazı haber sitelerinde de, “Justin Trudeau dünyanın en seksi siyasetçisi mi?” anketleri yapılmaya başladı.

Ancak sosyal medya kullanıcıları bu tartışmaları bir adım öteye götürerek Trudeau’ya cinsel içerikli bir lakap bile taktı. ‘Sevişmek istediğim başbakan‘ anlamına gelen ‘PILF (Prime minister I’d like to f**k)‘ lakabıyla birlikte Trudeau’nun seksi görselleri paylaşılıyor.

Ancak Trudeau rüzgarına karşın Mirror’ın anketinde en seksi siyasi lider olarak Brezilya’nın Pelotas şehrinin belediye başkanı Eduardo Leite zirveyi kaptırmadı.

Mirror okuyucuları yüzde 40’ın üzerinde bir oyla Leite’yi birinci sıraya taşırken, Trudeau yüzde 17’yle ikinci sırada yer aldı.

Bungee-jumping koçluğundan

Justin Trudeau 2008 yılında meclise girmeden önce, öğretmenlik, mühendislik, bungee-jumping koçluğu, çevre coğrafyası gibi birçok alanda çalışmış.

Zafer konuşmasında seçmenlerine “Bana açık ve şeffaf, vatandaşlarına güvenen, her bir Kanadalı için çalışan bir yönetim istediğinizi söylediniz.” diyen Trudeau, “Tüm Kanadalıların başbakanı olacağım” şeklinde söz verdi.

Muhafazakâr Parti lideri Stephen Harper’ın yönetim biçimi, otokrat görülmesi ve ekonomideki gelişmeler eski başbakanın seçimi kaybetmesinin sebepleri arasında gösteriliyor.

Harper’ın yaklaşık 10 yıl boyunca ülkesine hizmet ettiğini hatırlatan liberal lider, “Hayatını bu ülkeye adayan herkesle birlikte kendisine teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Justin Trudeau, 2008 ve 2011 seçimlerinde Stephen Harper’ı deviremeyen liderlerden sonra iki yıl önce Liberal Parti’nin başına geçmişti.

2006’da Başbakan olan Harper, dördüncü döneminde koltuğunu Justin Trudeau’ya bıraktı.